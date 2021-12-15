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Пора готовиться к переменам? Что будет с курсом доллара в январе

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
15 декабря, 19:10
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Эксперт рассказал "Сегодня", в каком случае курс гривни сможет вернуться до 26.50
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В последнее время курс гривни испытал серьезное давление, напрямую вызванное геополитическими причинами, и которое было усилено сезонной слабостью.

Об этом "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

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В результате курс доллара к гривне подскакивал от минимумов ноября вблизи 26 до 27.40 грн, прибавляя более 5.3%. Однако в конце прошлой недели курс вернулся до 27 грн/доллар.

"Ослабление давления на гривню с начала декабря и ее попытки вернуться в нисходящий канал, которому уже более года, говорят о сохранении интереса покупателей", - говорит Владимир Позний.

В монетарной политике Народный Банк Украины стремится поддерживать ключевую ставку вблизи инфляции, работая в паре с растущим курсом валюты против разгона инфляции и подкрепляя уверенность спекулянтов в перспективах валюты.

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"Способность гривни вернуться к росту – это сильный позитивный признак на ближайшие недели, так как в периоды устойчивого давления мы видим лишь режим падения-остановка, но не падение – откат. Все это настраивает на весьма позитивное начало будущего года и окончание этого", – отмечает эксперт.

Владимир Позний предполагает, что в течение декабря-января курс гривны вернется до уровня 26.50, однако если не будет каких-то резких всплесков геополитической напряженности.

Что делать с валютой перед Новым годом

Как рассказал ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

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Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать лишь для текущих расходов. Вероятно, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению. Сейчас эксперты отмечают, что стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов.

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

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