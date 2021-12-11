Курс доллара скоро изменится. Порадует ли он украинцев?

Эксперт рассказал "Сегодня", что курс на следующей неделе будет зависеть также и от политической ситуации в стране

Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 10 декабря, доллар США опустился ниже 27 грн. НБУ выходил на межбанк и приобрел около 5 млн долларов. Торги пятницы по валютной паре доллар/гривна завершились на уровне 26,97, курс евро упал до отметки 30,43.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Реклама

"В следующий вторник Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации шести выпусков в гривнях со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также облигации со сроком погашения 12 месяцев в долларах США", – говорит эксперт.

Если средневзвешенная доходность по "длинным" бумагам останется на уровне предыдущего значения, зарубежные инвесторы проигнорируют данное размещение, так как нерезиденты и другие участники рынка ожидают рост данного показателя после повышения учетной ставки НБУ до 9,00% годовых.

Эксперт отмечает, что сейчас спрос на иностранные валюты на рынке вернулся к прежним объемам. На этом фоне НБУ возобновил свои валютные интервенции на покупку. Если политическая ситуация будет стабильной, то гривня продолжит укрепляться.

Реклама

Вероятно, что на предстоящей неделе доллар США к гривне продолжит снижаться до уровня 26,80. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности упадет до отметки 30,05.

Как курс доллара ударит по кредитам

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Management Сергей Сароян, стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.

Период относительно низких ставок НБУ может закончиться уже скоро, и вместе с этим кредиты будут дорожать.

Реклама

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.