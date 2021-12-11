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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Курс доллара скоро изменится. Порадует ли он украинцев?

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
11 декабря, 14:02
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Эксперт рассказал "Сегодня", что курс на следующей неделе будет зависеть также и от политической ситуации в стране
Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам
Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 10 декабря, доллар США опустился ниже 27 грн. НБУ выходил на межбанк и приобрел около 5 млн долларов. Торги пятницы по валютной паре доллар/гривна завершились на уровне 26,97, курс евро упал до отметки 30,43.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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"В следующий вторник Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации шести выпусков в гривнях со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также облигации со сроком погашения 12 месяцев в долларах США", – говорит эксперт.

Если средневзвешенная доходность по "длинным" бумагам останется на уровне предыдущего значения, зарубежные инвесторы проигнорируют данное размещение, так как нерезиденты и другие участники рынка ожидают рост данного показателя после повышения учетной ставки НБУ до 9,00% годовых.

Эксперт отмечает, что сейчас спрос на иностранные валюты на рынке вернулся к прежним объемам. На этом фоне НБУ возобновил свои валютные интервенции на покупку. Если политическая ситуация будет стабильной, то гривня продолжит укрепляться.

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Вероятно, что на предстоящей неделе доллар США к гривне продолжит снижаться до уровня 26,80. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности упадет до отметки 30,05.

Как курс доллара ударит по кредитам

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Management Сергей Сароян, стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.

Период относительно низких ставок НБУ может закончиться уже скоро, и вместе с этим кредиты будут дорожать.

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Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

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