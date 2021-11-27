Что ударит по курсу валют перед Новым годом? Эксперт назвал три фактора

Аналитик Roboforex рассказал "Сегодня", какие факторы могут негативно сказаться на курсе доллара до конца года

Рассказываем, что будет с долларом в декабре / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Тренд на укрепление гривни относительно доллара и евро был сломлен на межбанке во второй половине ноября. Для стабилизации валютных курсов НБУ принимал активное участие в торгах.

О том, какие ключевые факторы будут влиять на котировки межбанка в декабре, рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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Переводы трудовых мигрантов

Украинские гастарбайтеры переводят в среднем более 1 млрд долларов США в месяц. Большая часть этих средств тратится внутри Украины. Необходимо учитывать, что в декабре мигранты стараются вернуться к семьям домой. Следовательно, предложение иностранных валют с их стороны может заметно возрасти. Банки будут реже выходить на рынок с продажами гривни, что позитивно повлияет на динамику ее курса.

Обстановка в ОРДЛО

Одной из главных причин девальвации гривни стало заявление главы военной разведки Украины о том, что РФ готовится развязать полноценную войну. Инвесторы начали выводить свои средства в материнские юрисдикции, тем самым формируя повышенный спрос на иностранные валюты. Глава СНБО Украины Алексей Данилов опроверг заявления военной разведки, однако рынок проигнорировал его слова.

В частности, нерезиденты активно сокращают свои портфели в ОВГЗ. 1 декабря ожидается крупная выплата процентов по этим бумагам, которая может спровоцировать новый "виток" девальвации гривни.

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Доходность ОВГЗ и потребительская инфляция

На фоне ослабления курса украинской национальной валюты с высокой долей вероятности возобновит свой рост потребительская инфляция. Это, в свою очередь, "подтолкнет" НБУ к повышению учетной ставки. В противном случае средневзвешенная доходность ОВГЗ будет едва ли не отрицательной.

Здесь зарубежные инвесторы могут даже в отсутствии политических рисков начать активное сокращение своих портфелей в данном активе. Если доходность по "длинным" бумагам начнет расти на аукционах Минфина Украины по размещению ОВГЗ, это благоприятно скажется на курсе гривны в конце нынешнего года.

Также мы писали о том, что НБУ рассчитал новый курс доллара и евро на понедельник, 29 ноября. По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 26 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, а евро, на 23 копейки.