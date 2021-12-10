Доллар снова покатился вниз: что будет с курсом на следующей неделе

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 13 декабря:
|10.11
|13.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,10 грн
|27,02 грн
|-0,08
|1 евро
|30,68 грн
|30,45 грн
|-0,23
По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 10 декабря, доллар подешевел на 8 копеек, а евро, на 23 копейки.
Что будет с курсом доллара дальше
Как говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, в ближайшее время гривня может протестировать уровень 27 гривен за доллар.
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"НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление, поэтому вряд ли рынок провалиться существенно или надолго ниже этого уровня", – говорит эксперт.
На уровне ниже 27 грн за доллар появится спекулятивный спрос, который будет поддерживать американский доллар, возвращая котировки выше.
В то же время руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний ранее рассказал "Сегодня", что скачок курса до 28 уже до конца года не исключен. Но более вероятным сценарием он считает истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, куда выгоднее всего инвестировать свои средства в 2022 году.