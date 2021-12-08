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Что теперь будет с курсом? Как переговоры Байдена и Путина повлияют на валютный рынок

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
8 декабря, 13:33
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Как рассказал эксперт, теперь важно будет следить за дальнейшими новостям и действиями сторон
Сейчас валютный рынок в ожидании новостей после встречи Байдена и Путина
Сейчас валютный рынок в ожидании новостей после встречи Байдена и Путина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Котировки гривни к доллару и евро в среду, 8 декабря, на открытии межбанка установились на уровне 27,23 грн/доллар и 30,72 грн/евро (покупка).

Как считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сейчас валютный рынок "переваривает" результаты переговоров президента США Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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"Судить о реальных результатах встречи рынки будут по дальнейшим новостям и действиям сторон. В частности, по новым заявлениям, движению военных сил и техники на границах, а также ситуации на Донбассе (числу обстрелов, доступа ОБСЕ)", – говорит Андрей Шевчишин.

Он считает, что поддержкой позитиву рынков также служит и оптимизм на мировых финансовых площадках, которые вернулись к уровням конца ноября из-за снижения опасений перед новым штаммом Омикрон.

"Это коснулось и рынка ОГВЗ Украины: портфель нерезидентов 7 декабря неожиданно вырос на 1,2 млрд грн", – отмечает Шевчишин.

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Что сдерживает ослабление гривни?

Эксперт считает, что предстоящее заседание НБУ и решение по учетной ставке, которое намечено на 9 декабря, сдерживает ослабление гривни.

В ближайшее время гривня останется волатильной в диапазоне 27,2-27,4 гривен за доллар, но предстоящее заседание НБУ будет сдерживать колебания.

Что делать с валютой перед Новым годом

Гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

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Как рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению.

Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать лишь для текущих расходов.

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

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