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Долар знову покотився вниз: що буде з курсом наступного тижня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
10 грудня, 16:55
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 13 грудня
Розповідаємо, що буде з доларом найближчим часом
Розповідаємо, що буде з доларом найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 13 грудня:

10.1113.12Зміна
1 долар США27,10 грн 27,02 грн -0,08
1 євро30,68 грн 30,45 грн -0,23

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 10 грудня, долар подешевшав на 8 копійок, а євро на 23 копійки.

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Що буде з курсом долара далі

Як каже керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, найближчим часом гривня може протестувати рівень 27 гривень за долар.

"НБУ активно викуповуватиме надмірну пропозицію валюти і стримуватиме її зміцнення, тому навряд чи ринок провалиться суттєво або надовго нижче за цей рівень" , – каже експерт.

На рівні нижче 27 грн за долар з'явиться спекулятивний попит, який підтримуватиме американський долар, повертаючи вище котирування.

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Водночас керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній раніше розповів "Сьогодні", що стрибок курсу до 28 вже до кінця року не виключено. Але вірогіднішим сценарієм він вважає виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 і відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, куди найвигідніше інвестувати свої кошти у 2022 році.

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