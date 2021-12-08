Що тепер буде із курсом? Як переговори Байдена та Путіна вплинуть на валютний ринок

Як розповів експерт, тепер важливо стежити за подальшими новинами та діями сторін

Зараз валютний ринок чекає новин після зустрічі Байдена та Путіна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Котирування гривні до долара та євро у середу, 8 грудня, на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 грн/долар та 30,72 грн/євро (купівля).

Як вважає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, зараз валютний ринок "перетравлює" результати переговорів президента США Джозефа Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

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"Судити про реальні результати зустрічі ринки будуть за подальшими новинами та діями сторін. Зокрема, за новими заявами, рухом військових сил і техніки на кордонах, а також ситуації на Донбасі (числі обстрілів, доступу ОБСЄ)", – каже Андрій Шевчишин.

Він вважає, що підтримкою позитиву ринків також є оптимізм на світових фінансових майданчиках, які повернулися до рівнів кінця листопада через зниження побоювань перед новим штамом Омікрон.

"Це торкнулося і ринку ОГВЗ України: портфель нерезидентів 7 грудня несподівано виріс на 1,2 млрд. гривень", – зазначає Шевчишин.

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Що стримує ослаблення гривні?

Експерт вважає, що майбутнє засідання НБУ та рішення щодо облікової ставки, яке намічено на 9 грудня, стримує ослаблення гривні.

Найближчим часом гривня залишиться волатильною в діапазоні 27,2-27,4 гривень за долар, але засідання НБУ буде стримувати коливання.

Що робити з валютою перед Новим роком

Гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

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Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, до кінця року долар США до гривні торгуватиметься у ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення.

Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: переведення трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.