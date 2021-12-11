Курс долара скоро зміниться. Чи порадує він українців?

Експерт розповів, що курс наступного тижня залежатиме також і від політичної ситуації в країні

Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 10 грудня, долар США опустився нижче за 27 грн. НБУ виходив на міжбанк і придбав близько 5 млн доларів. Торги п'ятниці щодо валютної пари долар/гривня завершилися на рівні 26,97, курс євро впав до позначки 30,43.

Про це розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

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"Наступного вівторка Мінфін України проведе аукціон з розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані облігації шести випусків у гривнях зі строками погашення у 6, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також облігації зі строком погашення 12 місяців у доларах США", – каже експерт.

Якщо середньозважена прибутковість за "довгими" паперами залишиться на рівні попереднього значення, закордонні інвестори проігнорують це розміщення, оскільки нерезиденти та інші учасники ринку очікують зростання цього показника після підвищення облікової ставки НБУ до 9,00% річних.

Експерт зазначає, що зараз попит на іноземні валюти на ринку повернувся до колишніх обсягів. На цьому фоні НБУ відновив свої валютні інтервенції на покупку. Якщо політична ситуація буде стабільною, то гривня продовжуватиме зміцнюватися.

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Ймовірно, що наступного тижня долар США до гривні продовжить знижуватись до рівня 26,80. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю впаде до позначки 30,05.

Як курс долара вдарить по кредитах

Як розповів засновник компанії Performance Management Сергій Сароян, варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів. Ще у жовтні інфляція становила 10,9%, але ситуація посилюється.

Період відносно низьких ставок НБУ може закінчитися вже скоро, і разом із цим кредити дорожчатимуть.

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Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.