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"Всему миру мало не покажется". Как курс доллара ударит по кредитам

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
16 ноября, 14:16
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Эксперт рассказал "Сегодня", что будет с кредитами в Украине в 2022 году, а также когда не стоит брать взаймы
Эксперт объяснил, когда лучше отказаться от кредита
Эксперт объяснил, когда лучше отказаться от кредита / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В преддверии Нового года банка начинают предлагать различные акции для клиентов, которые задумываются о кредите, однако его стоит оформлять только тогда, когда в этом есть сильная необходимость.

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, на первый взгляд условия могут быть действительно хорошими, но вот наказания за просрочку могут быть крайне жесткими.

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Перед тем, как оформлять кредит, нужно быть уверенным в своем будущем и иметь стабильную работу или источник дохода.

"Оформляя кредит человек берет деньги сам у себя, так что для начала стоит четко определить – действительно ли эта вещь необходима прямо здесь и сейчас или есть возможность приобрести товар своими силами, но позже", – говорит Сергей Сароян.

Именно поэтому стоит понять размер фактической переплаты и взять какое-то время на размышления. Впопыхах велик шанс поддаться на эмоции и совершить ошибку.

А что делать с покупкой квартиры?

По мнению Сергея Сарояна, зима – это традиционно мертвый сезон: мало кто готов в плохую погоду высматривать хорошие предложения, да еще и во время праздников. Именно поэтому застройщики предлагают в этом время самые интересные акции.

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"Весной и летом шансы нарваться на хорошую сделку на первичном рынке как правило меньше. Конечно, стоит внимательно следить за тем, что под акции попадают не только неликвид, но и качественные квартиры", – отмечает эксперт.

Что будет с кредитами дальше?

Сергей Сароян считает, что стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. В октябре значения инфляции составили 10,9%, но ситуация сейчас усугубляется.

"Доллар уже сейчас начал укрепляться на этих этих ожиданиях, а это очень плохо: большая часть товарооборота и долговых обязательств номинировано в долларах, так что мало не покажется всему миру", – говорит Сергей Сароян.

По его словам, период относительно низких ставок НБУ может закончится уже скоро и вместе с этим кредиты будут дорожать.

"НБУ считает, что зарплата вырастет на 19,2% за 2021 год, но в это верится с трудом, да и учитывать необходимо инфляцию, которая держится выше 10% уже третий месяц. Тут еще и траты на ЖКХ увеличились на 30% с начала года", – добавляет эксперт.

Он считает, что таким образом создаются все предпосылки для увеличения долгового бремени украинцев.

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К слову, как мы писали ранее, проблемы с получением кредита могут возникнуть у любого украинца, даже у людей с хорошим официальным заработком и не имеющих серьезные задолженности перед кредитными организациями. Также мы писали о том, на что категорически нельзя брать кредит. Читайте, как не оказаться в долговой яме.

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Редактор раздела "Деньги"

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