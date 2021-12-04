Украинцев ждет новый курс: что делать с валютой перед Новым годом

Эксперт рассказал "Сегодня", в какой валюте лучше хранить деньги и что будет с долларом перед новогодними праздниками

Рассказываем, что будет с долларом до конца декабря / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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Несмотря на сильную девальвацию в конце ноября, гривня вошла в ТОП-10 валют развивающихся стран по степени укрепления к доллару США.

Причинами этого стали:

благоприятная рыночная конъюнктура для товаров украинского экспорта;

рост поступлений от гастарбайтеров;

относительно низкий спрос на иностранные валюты со стороны импортеров в период локдаунов.

По словам эксперта, сейчас банки не испытывают дефицита иностранных валют, а импортеры не столь активны перед сезоном отпусков.

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"Если должностные лица государства не продолжат делать тревожных заявлений относительно военной эскалации в ОРДЛО или рисков насильственной смены власти, курс гривни будет до конца года стабилен", – говорит Андрей Гойлов.

Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать лишь для текущих расходов.

"Полагаю, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению", – прогнозирует эксперт.

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В то же время единая европейская валюта, вероятнее всего, продолжит укрепление до отметки 31,50.

Как курс доллара ударит по кредитам

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Management Сергей Сароян, стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.

Доллар уже сейчас начал укрепляться на этих этих ожиданиях, а это очень плохо: большая часть товарооборота и долговых обязательств номинировано в долларах, так что мало не покажется всему миру. Период относительно низких ставок НБУ может закончиться уже скоро, и вместе с этим кредиты будут дорожать.

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.