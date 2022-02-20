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Живем или выживаем? Сколько пенсионеры получают в странах СНГ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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20 февраля, 06:42
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Рассказываем, какую пенсию получают в разных странах СНГ
Пенсии в Украине, России и Беларуси
Пенсии в Украине, России и Беларуси / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Getty Images / Teera Konakan

Пенсии по возрасту – это всегда самый болезненный вопрос, в том числе, и в нашей стране. Для того чтобы получать несколько тысяч гривен на старости, стоит вкалывать фактически всю жизнь.

"Сегодня" узнал, сколько получают пенсионеры в соседних странах и сравнил с нашими реалиями.

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Для сравнения мы взяли данные Беларуси, России, Молдавии, Грузии и Украины.

Пенсии в Беларуси и России

Эта система в Беларуси действует на распределительной основе, то есть взносы работающих идут на выплату пенсий. По данным Myfin, пенсионный возраст в стране в 2022 году составляет 58 лет со стажем 20 лет для женщин и 63 лет при стаже 25 лет для мужчин. С марта 2022 эти цифры изменятся на 58 и 63 года соответственно.

Пенсии по возрасту – это как минимум 55% от средней зарплаты в стране. При этом сумма не может быть меньше, чем установленная законодательством минимальная пенсия. С 1 февраля 2022 года минимальная пенсия по возрасту составляет 296,74 рубля (минимальный размер 74,14 + доплата 222,60). По курсу НБУ 18 февраля 2022 года, в украинских гривнах это составляет 3261,17 грн.

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Трудовые пенсии повышаются как минимум 1 раз в год. Это связано с перерасчетом средней зарплаты по стране.

В России в первом полугодии 2022 года выйти на пенсию смогут те женщины, которые достигли 56,5 лет (если у них более 37 лет стажа, то есть возможность выйти на пенсию в 55 лет), и те мужчины, которые достигли 61,5 лет (если у них более 42 лет стажа, то выйти на пенсию могут и в 60 лет).

По данным Lenta.ru, в 2022 году минимальный размер оплаты труда повысили до 13890 рублей (по курсу 18 февраля 2022 это ориентировочно 5139,3 грн).

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Пенсия в Украине

В Украине в 2022 году право выйти на пенсию имеют лица, наработавшие не менее 29 лет трудового стажа. Если до этого возраста стажа не хватает, то выйти на отдых вы можете только в 63 года, а стаж должен быть не менее 19 лет.

Если же в 63 года у вас нет и такого стажа, то выход на пенсию придется отложить до 65 лет, однако и здесь важен стаж, он должен быть от 15 до 19 лет. Согласно данным "Лига. Финансы", минимальная пенсия к июлю 2022 года будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – 2093 грн.

Если до 65 лет гражданин не накопил 15 лет стажа, то он имеет право получать социальную выплату с этого возраста.

Пенсии в Молдове и Грузии

В Молдове женщины уходят на пенсию в 60 лет, а мужчины в 63 года. Минимальная пенсия составляет 2067 лей (по курсу 2022 года это ориентировочно 3245,19 грн).

По данным из Википедии, размер пенсии по возрасту в Грузии составляет 240 лари (2272,8 грн) для пенсионеров не старше 70 лет и 275 лари (2604,25 грн) для пенсионеров старше 70 лет. Пенсионный возраст для мужчин 65 лет, женщин 60 лет.

Без трудовой?

Сведения о трудовой деятельности теперь можно подтвердить данными из реестра застрахованных лиц.

Теперь трудовой стаж можно подтвердить двумя способами:

  • на основании данных по трудовой книжке;
  • с помощью электронных сведений, содержащихся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности.

Как говорится в пояснительной записке, документ делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предполагает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

Ранее мы рассказывали, что трудовой стаж, хотя и очень важен для выхода на пенсию, не играет главной роли в установлении ее размера.

Также мы писали, кому и на сколько увеличат пенсии с 1 марта.

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