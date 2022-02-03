Повезет не всем: кому и на сколько повысят пенсии с 1 марта

В марте 2022 года пенсионеров ждет дежурная плановая индексация пенсий, в частности для тех, кто работает.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Министерства социальной политики.
Итак, с 1 марта на 14% проиндексируют такие выплаты:
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- пенсии военнослужащим – среднее повышение составит 700 грн;
- страховые пенсии, назначенные до 2019 года – среднее повышение составит 500 грн, а минимальное – не меньше 100;
- минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии – средний рост будет составлять 400 грн.
Что будет с теми, кто не попал в список?
Всем пенсионерам, чья пенсия не попала под индексацию, начнут доплачивать 135 грн в месяц. Вырастет и минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа до 2100 грн.
А если у пенсионера полный страховой стаж и получает пенсию по инвалидности, его выплата возрастет с 2200 до 2300 грн.
У кого могут отобрать пенсию
Ранее мы рассказывали, что в рамках ежегодной проверки Пенсионного Фонда, Министерства финансов и Минсоцполитики у некоторых пенсионеров могут отнять пенсию.
Это может произойти по следующим причинам:
- в документах есть ошибка в фамилии;
- если вы получали пенсию по фальшивым документам;
- если вы проживали долгое время за границей;
- если пенсию не получали в течение 6 месяцев и больше;
- если пенсионер переселенец и сменил место жительства.
"Сегодня" раньше также писали, как выйти на пенсию в 2022 году, и рассказывали, какая должна быть зарплата, чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен.