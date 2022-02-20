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Живемо чи виживаємо? Скільки пенсіонери отримують в країнах СНД

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 лютого, 06:42
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Розповідаємо, яку пенсію отримують в різних країнах СНД
Пенсії в Україні, Росії та Білорусі
Пенсії в Україні, Росії та Білорусі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Getty Images / Teera Konakan

Пенсії за віком — це завше чи не найболючіше питання в нашій країні зокрема. Для того, щоб отримувати кілька тисяч гривень на старості, варто гарувати фактично все життя.

"Сьогодні" дізнався, скільки ж отримують пенсіонери в сусідніх країнах та порівняв з нашими реаліями.

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Для порівняння ми дістали дані Білорусі, Росії, Молдови, Грузії та України.

Пенсії в Білорусі та Росії

Ця система в Білорусі діє на розподільній основі, тобто внески тих, хто працює, ідуть на виплату пенсій. За даними Myfin, пенсійний вік в країні у 2022 році становить 58 років зі стажем 20 років для жінок та 63 роки при стажі 25 років для чоловіків. З березня 2022 року ці цифри зміняться на 58 та 63 роки відповідно.

Пенсії за віком — це як мінімум 55% від середньої зарплати в країні. При цьому сума не може бути меншою, ніж встановлена законодавством мінімальна пенсія. З 1 лютого 2022 року мінімальна пенсія за віком становить 296,74 рублів (мінімальний розмір 74,14 + доплата 222,60). За курсом НБУ 18 лютого 2022 року в українських гривнях це становить 3261,17 грн.

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Трудові пенсії підвищуються, як мінімум, 1 раз на рік. Це пов'язано з перерахунком середньої зарплати по країні.

В Росії натомість в першому півріччі 2022 року вийти на пенсію зможуть ті жінки, які досягли 56,5 років (якщо вони мають більше 37 років стажу, то є можливість вийти на пенсію у 55 років), та ті чоловіки, які досягли 61,5 років (якщо вони мають більше 42 років стажу, то вийти на пенсію можуть і в 60 років).

За даними Lenta.ru, у 2022 році мінімальний розмір оплати праці підвищили до 13890 рублів (за курсом 18 лютого 2022 року це орієнтовно 5139,3 грн).

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Пенсія в Україні

В Україні у 2022 році право вийти на пенсію мають особи, які напрацювали не менше 29 років трудового стажу. Якщо до цього віку стажу не вистачає, то вийти на відпочинок ви можете лише в 63 роки, а стаж має бути не менше 19 років.

Якщо ж у 63 роки у вас не має і такого стажу, то вихід на пенсію доведеться відкласти до 65 років, однак і тут важливий стаж, він має бути від 15 до 19 років. Згідно з даними "Ліга. Фінанси", мінімальна пенсія до липня 2022 року буде на рівні 1934 грн, у липні збільшиться до 2027 грн, а у грудні – 2093 грн.

Якщо до 65 років громадянин не накопичив 15 років стажу, він має право отримувати соціальну виплату з цього віку.

Пенсії в Молдові та Грузії

В Молдові жінки виходять на пенсію в 60 років, а чоловіки в 63 роки. Мінімальна пенсія становить 2067 лей (за курсом 2022 року це орієнтовно 3245,19 грн).

За даними з Вікіпедії, розмір пенсії за віком в Грузії становить 240 ларі (2272,8 грн) для пенсіонерів не старше 70 років і 275 ларі (2604,25 грн) для пенсіонерів старше 70 років. Пенсійний вік для чоловіків 65 років, для жінок 60 років.

Без трудової?

Відомості про трудову діяльність відтепер можна підтвердити даними з реєстру застрахованих осіб.

Тепер трудовий стаж можна підтвердити двома способами:

  • на підставі даних із трудової книжки;
  • за допомогою електронних відомостей, що містяться у відповідному державному реєстрі, де ведеться облік трудової діяльності.

Як йдеться в пояснювальній записці, документ робить паперові трудові книжки необов'язковими. При цьому передбачає, що дані про періоди трудової діяльності працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує та веде Пенсійний фонд.

Раніше ми розповідали, що трудовий стаж, хоча і є дуже важливим для виходу на пенсію, не відіграє головної ролі у встановленні її розміру.

Також ми писали, кому і на скільки збільшать пенсії з 1 березня.

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