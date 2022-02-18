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Месяц стажа за полтора: каким украинцам решили внезапно поднять пенсии

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 05:42
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Рассказываем, кому Кабинет Министров решил улучшить пенсионное обеспечение и изменить алгоритм начислений
Решение Кабмина противоречит меморандуму с МВФ - рассказываем почему
Решение Кабмина противоречит меморандуму с МВФ - рассказываем почему / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров решил улучшить пенсионное обеспечение сотрудников Бюро экономической безопасности и начальнического состава НАБУ.

Соответствующие изменения в постановление были внесены на очередном заседании правительства.

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В нем сотрудников НАБУ и Бюро экономической безопасности приравнивают к военнослужащим и полиции. То есть каждый месяц стажа будет зачисляться им за полтора.

Размер пенсии сотрудника БЭБ будет определяться на основе размера оклада и доплат за последние 24 календарных месяца службы перед увольнением.

Также изменится механизм начисления пенсионных выплат. Будет учитываться оклад, премии и доплаты.

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"Судово-юридична газета" пишет, что такое решение противоречит обязательствам перед Международным валютным фондом, которые взяла на себя Украина.

Меморандум с МВФ предусматривает, что Украина должна воздержаться от от введения новых выплат и привилегий для пенсионеров.

Индексация пенсий с 1 марта

Остальные украинцы не получат таких привилегий, но все же выплаты будут проиндексированы на 14% для таких категорий пенсионеров:

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  • военнослужащим (в среднем на 705 грн);
  • страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в среднем 500 грн, а минимум 100 грн);
  • минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии (в среднем на 400 грн).

Тем, кто не попал в этот список, также могут рассчитывать на небольшое повышение. Им начнут доплачивать по 135 грн.

"Сегодня" также писали, когда ждать следующую пенсионную гарантию, и рассказывали, как изменятся пенсии украинцев старше 65 лет.

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