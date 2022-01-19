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Стаж не поможет? Какие пенсии ждут украинцев с маленькой зарплатой

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 06:15
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Рассказываем, от каких критериев зависит размер пенсии в будущем и на сколько на него влияет стаж
Что больше всего влияет на размер пенсии
Что больше всего влияет на размер пенсии / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинцы уверены, что для получения достойной пенсии необходим большой трудовой стаж. Однако не смотря на отработанные годы, выплаты могут назначить просто мизерные.

"Сегодня" разбирались, почему при большом стаже работы пенсия может быть ненамного выше минимальной.

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Размер пенсии зависит от двух критериев:

  • стаж официальной работы;
  • личный коэффициент, то есть, насколько официальная зарплата была больше, равна или меньше средней по стране.

Формула расчета выглядит так: Пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

При этом каждый год стажа дает всего 1% к пенсии, а вот личный коэффициент играет большую роль и может увеличить выплату в три-пять раз.

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Для примера мы рассчитали пенсию для трех потенциальных пенсионеров с одинаковым стажем (35 лет), но с разными коэффициентами – 0,5, 1 и 3.

На данный момент, по информации Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета составляет 13 095,82 грн.

Исходя из этого, получаем такие выплаты:

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  • при коэффициенте 0,5 пенсия будет 2292 грн;
  • при коэффициенте 1 пенсия будет 4583 грн;
  • при коэффициенте 3 пенсия будет 13 750 грн.

Украинцам пересчитают пенсии задним числом

Пенсии украинским военным, уволенным из разведывательных органов, пересчитают начиная с 1 августа 2021 года.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 14 июля 2021 года № 729, пенсии бывших разведчиков будут зависеть от зарплат действующих военнослужащих.

При этом также играет роль коэффициент:

  • для военнослужащих кадрового состава – 1,8;
  • для военнослужащих, не относящихся к кадровому составу, – 1,4.

"Сегодня" также писали, кто в Украине получает пенсию в 90 тыс. грн, и рассказывали, как оформить выплаты в 2022 году.

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