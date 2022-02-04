Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стаж

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 10:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подтвердить трудовую деятельность будет еще проще
Трудовую деятельность подтвердить стало еще проще
Трудовую деятельность подтвердить стало еще проще / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сведения о трудовой деятельности теперь можно подтвердить данными из реестра застрахованных лиц.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Реклама

Соответствующие изменения правительство внесло в некоторые нормативно-правовые акты.

"Внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам оплаты труда, которыми сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отнесены к данным, подтверждающим стаж работы", – заявил Мельничук.

Теперь трудовой стаж можно подтвердить двумя способами:

Реклама
  • на основании данных по трудовой книжке;
  • с помощью электронных сведений, содержащихся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности.

Как говорится в пояснительной записке, документ делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предполагает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

Что влияет на размер пенсии?

Ранее мы рассказывали, что трудовой стаж хотя и очень важен для выхода на пенсию, не играет основной роли в установлении ее размера.

Больше всего в этом случае имеет вес личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.

Реклама

И если каждый год стажа прибавляет к пенсии только 1%, то личный коэффициент может увеличить эту сумму в несколько раз

Напомним, в Министерстве социальной политики предлагают Кабинету Министров поддержать предложение о введении накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей более 50%.

Ранее мы сообщали, кому и на сколько увеличат пенсии с 1 марта.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева На пути к энергонезависимости: сколько газа Украина добыла самостоятельно София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стаж Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Зерно в Украине перестало дорожать: что происходит с ценами на пшеницу Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37917.25

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2815.28

Litecoin (LTC)

112.25

Ripple (XRP)

0.62

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять