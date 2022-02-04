Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стаж

Подтвердить трудовую деятельность будет еще проще

Трудовую деятельность подтвердить стало еще проще / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сведения о трудовой деятельности теперь можно подтвердить данными из реестра застрахованных лиц.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующие изменения правительство внесло в некоторые нормативно-правовые акты.

"Внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам оплаты труда, которыми сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отнесены к данным, подтверждающим стаж работы", – заявил Мельничук.

Теперь трудовой стаж можно подтвердить двумя способами:

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на основании данных по трудовой книжке;

с помощью электронных сведений, содержащихся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности.

Как говорится в пояснительной записке, документ делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предполагает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

Что влияет на размер пенсии?

Ранее мы рассказывали, что трудовой стаж хотя и очень важен для выхода на пенсию, не играет основной роли в установлении ее размера.

Больше всего в этом случае имеет вес личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.

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И если каждый год стажа прибавляет к пенсии только 1%, то личный коэффициент может увеличить эту сумму в несколько раз

Напомним, в Министерстве социальной политики предлагают Кабинету Министров поддержать предложение о введении накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей более 50%.

Ранее мы сообщали, кому и на сколько увеличат пенсии с 1 марта.