Накопительные пенсии в Украине: кто будет получать выплаты по новому

В Министерстве социальной политики предлагают Кабинету министров поддержать предложение о введении накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей в более 50%.
Об этом пишет издание Liga.net.
Министерство предлагает государственным предприятиям обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.
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"Реализация такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики позволит обеспечить дополнительный источник дохода при выходе на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – сказано в сообщении.
Если эту инициативу поддержат в правительстве, то предприятиям нужно будет внести в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.
Повышение пенсий
В 2021 году украинским пенсионерам повышали размер пенсионных выплат 10 раз. После масштабной индексации почти 8 млн украинцев получили еще по 300 гривен к своим выплатам.
Кому еще повысили:
- на 300 гривен тем, у кого есть полный стаж;
- на 200 гривен работающим пенсионерам;
- на 2 тыс. гривен военным пенсионерам;
- на 2,3 тыс. гривен увеличены пенсии чернобыльцам с инвалидностью;
- на 400 гривен украинцам в возрасте от 75до 85 лет.
Таким образом, в последний месяц зимы средняя пенсия украинского пенсионера, по данным правительства, составляла около 4 тыс.грн.
Ранее "Сегодня" писала, что украинцы с зарплатой в 91 тысячу гривен, будут получать от государства максимально возможный размер пенсии.