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Накопительные пенсии в Украине: кто будет получать выплаты по новому

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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2 февраля, 10:28
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Пенсионная реформа в Украине набирает обороты
Систему накопительный пенсий в Украине продолжают тестировать
Систему накопительный пенсий в Украине продолжают тестировать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Министерстве социальной политики предлагают Кабинету министров поддержать предложение о введении накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей в более 50%.

Об этом пишет издание Liga.net.

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Министерство предлагает государственным предприятиям обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

"Реализация такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики позволит обеспечить дополнительный источник дохода при выходе на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – сказано в сообщении.

Если эту инициативу поддержат в правительстве, то предприятиям нужно будет внести в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.

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Повышение пенсий

В 2021 году украинским пенсионерам повышали размер пенсионных выплат 10 раз. После масштабной индексации почти 8 млн украинцев получили еще по 300 гривен к своим выплатам.

Кому еще повысили:

  • на 300 гривен тем, у кого есть полный стаж;
  • на 200 гривен работающим пенсионерам;
  • на 2 тыс. гривен военным пенсионерам;
  • на 2,3 тыс. гривен увеличены пенсии чернобыльцам с инвалидностью;
  • на 400 гривен украинцам в возрасте от 75до 85 лет.

Таким образом, в последний месяц зимы средняя пенсия украинского пенсионера, по данным правительства, составляла около 4 тыс.грн.

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Ранее "Сегодня" писала, что украинцы с зарплатой в 91 тысячу гривен, будут получать от государства максимально возможный размер пенсии.

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