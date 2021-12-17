Украинцам десять раз повышали пенсии: кто получил надбавку в 2021 году

В результате масштабной индексации почти 8 млн украинцев получили еще по 300 гривен к своим выплатам

В результате повышений, уже в декабре средняя пенсия составляет почти 4 тыс. гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

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Шмыгаль напомнил, что в стране повысили новые пенсии. Также осуществили надбавки за сверхурочный страховой стаж и с 1 декабря повысили минимальную пенсию для имеющих полный страховой стаж до 2,6 тыс. гривен.

Кроме того, в результате масштабной индексации почти 8 млн украинцев получили еще по 300 гривен до своих выплат.

Кому еще повысили:

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на 300 гривен тем, кто имеет полный стаж;

на 200 гривен работающим пенсионерам;

на 2 тыс. гривен военным пенсионерам;

на 2,3 тыс. гривен повышены пенсии для чернобыльцев с инвалидностью;

на 400 гривен для лиц от 75 до 85 лет.

Премьер пишет, что в результате повышений, уже в декабре средняя пенсия составляет почти 4 тыс. гривен.

Справка для пенсии в "Дії"

На портале "Дія" украинцы могут получить справку о доходах пенсионеров буквально за несколько минут.

Для того чтобы получить справку, необходимо:

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авторизоваться на diia.gov.ua;

нажать "Услуги" – "Пенсии, льготы и пособие" – "Справка о доходах пенсионера";

проверить информацию о себе, если нужно исправить ее в профиле пользователя. Нажать "Далее";

выбрать период, за который требуется справка, и нажать "Готово".

Далее уведомление поступит на почту, а документ появится в личном кабинете украинца.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысяч гривен.

Напомним, что в Польше, куда ежегодно тысячи украинцев едут на заработки, пенсии выше, чем в Украине, в пара раз. Если наши соотечественники получают минимально 1934 грн., то поляки – 7693 грн.