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Накопичувальні пенсії в Україні: хто отримуватиме виплати по новому

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 10:28
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Пенсійна реформа в Україні набирає обертів
Систему накопичувальних пенсій в Україні продовжують тестувати
Систему накопичувальних пенсій в Україні продовжують тестувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Міністерстві соціальної політики пропонують Кабінету Міністрів підтримати пропозицію щодо запровадження накопичувальних пенсій на всіх підприємствах з держчасткою понад 50%.

Про це пише видання Liga.net .

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Міністерство пропонує державним підприємствам забезпечити не менше ніж 50% своїх працівників відрахуваннями у 2% від їхніх зарплат до недержавних пенсійних фондів.

"Реалізація такої ініціативи для працівників підприємств державного сектору економіки дозволить забезпечити додаткове джерело доходу при виході на пенсію завдяки пенсійним коштам, накопиченим на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках" , – Сказано в повідомленні.

Якщо цю ініціативу підтримають в уряді, то підприємствам потрібно буде внести у свої фінансові плани на 2023 витрати на сплату таких пенсійних внесків.

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Підвищення пенсій

2021 року українським пенсіонерам підвищували розмір пенсійних виплат 10 раз. Після масштабної індексації майже 8 млн. українців отримали ще по 300 гривень до своїх виплат.

Кому ще підвищили:

  • на 300 гривень тим, хто має повний стаж;
  • на 200 гривень працюючим пенсіонерам;
  • на 2 тис. гривень військовим пенсіонерам;
  • на 2,3 тис. гривень збільшено пенсії чорнобильцям з інвалідністю;
  • на 400 гривень українцям віком від 75 до 85 років.

Таким чином, за останній місяць зими середня пенсія українського пенсіонера, за даними уряду, становила близько 4 тис.грн.

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Раніше "Сегодня" писала, що українці із зарплатою в 91 тисячу гривень , отримуватимуть від держави максимально можливий розмір пенсії .

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