Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Українцям десять разів підвищували пенсії: хто отримав надбавку у 2021 році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 13:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Внаслідок масштабної індексації майже 8 млн українців отримали ще по 300 гривен до своїх виплат
Внаслідок підвищень, вже в грудні середня пенсія складає майже 4 тис. гривень
Внаслідок підвищень, вже в грудні середня пенсія складає майже 4 тис. гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році українцям десять разів підвищували пенсії, йдеться не лише про зростання мінімалки, а і про індексації виплат.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час годин запитань до уряду.

Реклама

Шмигаль нагадав, що в країні підвищили новопризначені пенсії. Також здійснили надбавки за понаднормовий страховий стаж та з 1 грудня підвищили мінімальну пенсію для тих, хто має повний страховий стаж, до 2,6 тис. гривень.

Крім того, внаслідок масштабної індексації майже 8 млн українців отримали ще по 300 гривен до своїх виплат.

Кому ще підвищили:

Реклама
  • на 300 гривень тим, хто має повний стаж;
  • на 200 гривень працюючим пенсіонерам;
  • на 2 тис. гривень воєнним пенсіонерам;
  • на 2,3 тис. гривень підвищено пенсії для чорнобильців з інвалідністю;
  • на 400 гривень для осіб від 75 до 85 років.

Прем'єр пише, що внаслідок підвищень, вже в грудні середня пенсія складає майже 4 тис. гривень.

Довідка для пенсії у "Дії"

На порталі "Дія" українці можуть отримати довідку про доходи пенсіонерів буквально за декілька хвилин.

Для того, щоб отримати довідку, потрібно:

Реклама
  • авторизуватись на diia.gov.ua;
  • натиснути "Послуги" – "Пенсії, пільги та допомога" – "Довідка про доходи пенсіонера";
  • перевірити інформацію про себе, якщо потрібно — виправити її в профілі користувача. Натиснути "Далі";
  • обрати період, за який потрібна довідка, та натиснути "Готово".

Далі сповіщення надійде на пошту, а документ з'явиться у особистому кабінеті українця.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть розраховувати на максимальну пенсію, якщо їхня офіційна заробітна плата становить не менше 91 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Польщі, куди щороку тисячі українців їдуть на заробітки, пенсії вищі, ніж в Україні, у кілька разів. Якщо наші співвітчизники отримують мінімально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти