Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Некоторым украинкам положена прибавка к пенсии: кто может ее получить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 06:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страховой стаж должен составлять не менее 28 лет, в следующем году – не менее 29 лет
Доплату можно получить лишь в течении трех месяцев
Доплату можно получить лишь в течении трех месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинкам, которые родились с апреля по декабрь 1961 года полагается прибавка к пенсии. Речь идет о женщинах, которым исполняется 60 лет и у которых есть необходимый страховой стаж.

Как сообщает "На пенсии" стаж должен составлять не менее 28 лет, в следующем году – не менее 29 лет.

Реклама

"С октября 2011 года женщинам постепенно стали поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. Переходный период закончился как раз в этом году. За более поздний выход на пенсию женщинам, которые попали в переходный период, предусмотрели компенсацию", – заявил консультант Сергей Коробкин

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", женщинам из этой категории устанавливается надбавка в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста. Но, лишь в том случае, если им до этого не назначалась какая-либо другая пенсия.

"Если женщина родилась в период с апреля по декабрь 1961 года включительно, то в этом году ей исполняется 60 лет, и, по новым правилам, она только в этом году получает право выйти на пенсию по возрасту. По старым правилам, она бы вышла на пенсию в 55 лет. То есть по факту она ушла на пенсию на 5 лет, или на 60 месяцев, позже. Таким образом, при назначении пенсии такой женщине полагается прибавка в размере 25% от основного размера пенсии", – объяснил Коробкин.

Реклама

Отметим, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста. То есть, доплату можно получить лишь в течении трех месяцев.

Справки для пенсии в "Дії"

В "Дії" с 29 ноября можно получить справки о трудовом стаже – ОК-5 и ОК-7. Они необходимы для оформления на работу, назначения пенсии или начислений по больничному.

Украинцам больше не нужно идти в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить свой трудовой стаж, и не нужно стоять в длинных очередях ради одной справки.

Реклама

Как получить справки в "Дії":

  • Перейти на diia.gov.ua и авторизироваться.
  • Нажать кнопку "Пенсии, льготы и помощь"‎.
  • Выбрать нужную справку из списка.
  • Проверить информацию, которая появится на экране и, при необходимости, внести изменения.
  • Нажать "Готово".

Ранее мы сообщали, что украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысячи гривен.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже начали тестировать накопительную пенсионную систему.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять