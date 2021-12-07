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Украинцам пересчитают пенсии: от чего зависит размер выплат

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
7 декабря, 06:00
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Согласно закону, у украинцев есть право на 40% минимальной зарплаты
Размер пенсии зависит от трех важных показателей
Размер пенсии зависит от трех важных показателей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 январ 2022 года поменяются требования к выходу на пенсию. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь не менее 29 лет стажа.

Это следует из закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Как рассчитывают размер пенсии?

Размер пенсии зависит от трех важных показателей: средняя зарплата по стране, личная зарплата пенсионера и стаж.

Также влияет и минимальная зарплата, она играет важную роль, но ее в формулу рассчета не вносят.

Итак, формула расчета пенсии, которая предусмотрено законом:

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средняя зарплата за три прошедших года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Таким образом,украинцы могут претендовать за каждый отработанный год всего 1% расчетного заработка. А если его официальная зарплата меньше средней (около 14 тыс.грн), то на пенсии он получит лишь минимальную выплату.

Если говорить о стаже, то после 2027-го, должны иметь как минимум 35 лет стажа, иначе им придется работать до 63 или 65 лет.

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Что с минимальной зарплатой?

Согласно закону, у украинцев есть право на 40% минимальной зарплаты, если они достигли 65 лет и накопили необходимый им стаж.

От минималки зависит и наполнения в Пенсионный фонд (ПФУ). В Украине около 40% работающих официально оформлены на минималку, а остальное получают в конвертах.

Так что, с ростом зарплаты, растут поступления в ПФУ.

Повышение пенсий

С 1 декабря в Украине увеличили пенсии. Индексацию провели из-за роста минимальной зарплаты, от которой зависят выплаты ушедшим на заслуженный отдых. Минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет – 2600 грн.

Также с 1 декабря 2021 вырос минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысили уровень минимальной пенсии.

Ранее "Сегодня" публиковали список банков, где можно получить пенсионные выплаты.

Напомним, что украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже.

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