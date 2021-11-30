Как в "Дії" получить справки о трудовом стаже: пошаговая инструкция

В "Дії" с 29 ноября можно получить справки о трудовом стаже – ОК-5 и ОК-7. Они необходимы для оформления на работу, назначения пенсии или начислений по больничному.
Об этом сообщила пресс-служба портала.
Украинцам больше не нужно идти в пенсионный фонд, чтобы подтвердить свой трудовой стаж и не нужно стоять в длинных очередях ради одной справки.
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Как получить справки в "Дії":
- Перейти на diia.gov.ua и авторизироваться.
- Нажать кнопку "Пенсии, льготы и помощь".
- Выбрать нужную справку из списка.
- Проверить информацию, которая появится на экране и, при необходимости, внести изменения.
- Нажать "Готово".
Через несколько минут результат поступит на указанную при регистрации почту. А сам документ можно найти в разделе "Услуги" во вкладке "Полученные документы".
Что еще доступно в "Дії"?
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 29 ноября на Online Summit представил новые услуги, которые теперь доступны для пользователей.
Там не только пенсии и справки для них, а также субсидии. Теперь владельцы домохозяйств могут удобно подать заявление на получение помощи от государства – не нужно стоять в очередях.
Ранее мы сообщали, что в "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести дом в эксплуатацию через несколько минут.