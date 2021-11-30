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Как в "Дії" получить справки о трудовом стаже: пошаговая инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 12:52
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Документ можно найти в разделе "Услуги" во вкладке "Полученные документы"
Украинцам больше не нужно идти в пенсионный фонд, чтобы подтвердить свой трудовой стаж
Украинцам больше не нужно идти в пенсионный фонд, чтобы подтвердить свой трудовой стаж / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" с 29 ноября можно получить справки о трудовом стаже – ОК-5 и ОК-7. Они необходимы для оформления на работу, назначения пенсии или начислений по больничному.

Об этом сообщила пресс-служба портала.

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Украинцам больше не нужно идти в пенсионный фонд, чтобы подтвердить свой трудовой стаж и не нужно стоять в длинных очередях ради одной справки.

Как получить справки в "Дії":

  • Перейти на diia.gov.ua и авторизироваться.
  • Нажать кнопку "Пенсии, льготы и помощь"‎.
  • Выбрать нужную справку из списка.
  • Проверить информацию, которая появится на экране и, при необходимости, внести изменения.
  • Нажать "Готово".

Через несколько минут результат поступит на указанную при регистрации почту. А сам документ можно найти в разделе "Услуги" во вкладке "Полученные документы".

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Что еще доступно в "Дії"?

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 29 ноября на Online Summit представил новые услуги, которые теперь доступны для пользователей.

Там не только пенсии и справки для них, а также субсидии. Теперь владельцы домохозяйств могут удобно подать заявление на получение помощи от государства – не нужно стоять в очередях.

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Ранее мы сообщали, что в "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести дом в эксплуатацию через несколько минут.

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