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Пенсии в "Дії" за 15 минут: для украинцев упростили оформление выплат

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 12:09
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Украинцы могут сразу в "Дії" заполнить заявление на назначение или перерасчет пенсии
В условиях пандемии эта услуга очень важна
В условиях пандемии эта услуга очень важна / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" появилась новая важная услуга – назначение и перерасчет пенсий. Пенсионерам больше не придется собирать справки по разным госучреждениях и стоять в очередях.

Об этом написал в Telegram вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Чтобы вы получили услугу легко, мы максимально автоматизировали процессы. Сократили количество документов, полей для заполнения, время ожидания", – написал министр.

По его словам, теперь украинцы могут за 15 минут сразу на "Дії" заполнить заявление на назначение или перерасчет пенсии и подписать его КЭП. А остальные данные автоматически подтянутся.

"В условиях пандемии эта услуга очень важна. Она поможет старшим людям избежать лишних контактов в очереди, а поэтому сохранит здоровье или даже жизнь", – считает министр.

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Что еще доступно в "Дії"?

Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат об выздоровлении, а также сгенерировать сертификат своего ребенка.

Также в сране меняется процедура регистрации места жительства и теперь не нужно идти в ЦНАП за дополнительным письмом, а можно сделать все онлайн. А еще там будет отображаться еще один документ – вид на временное/постоянное проживание в Украине.

Ранее мы сообщали, что в "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести здание в эксплуатацию за несколько минут.

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