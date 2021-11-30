Як в "Дії" отримати довідки про трудовий стаж: покрокова інструкція

Документ можна буде знайти в розділі "Послуги"‎ у вкладці "Отримані документи"

Українцям більше не потрібно йти до пенсійного фонду, щоб підтвердити свій трудовий стаж / Фото: Колаж: Сьогодні

В "Дії" з 29 листопада можна отримати довідки про трудовий стаж – ОК-5 та ОК-7. Вони потрібні для оформлення на роботу, призначення пенсії або нарахувань за лікарняним.

Про це повідомила пресслужба порталу.

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Українцям більше не потрібно йти до пенсійного фонду, щоб підтвердити свій трудовий стаж та не треба стояти у довгих чергах заради однієї довідки.

Як отримати довідки у "Дії":

Перейти на diia.gov.ua та авторизуватись.

Натиснути "Пенсії, пільги та допомога"‎.

Вибрати потрібну довідку в списку.

Перевірити інформацію, що з'явиться на екрані та, при необхідності, внести зміни.

Натиснути "Готово".

Через декілька хвилин результат надійде на вказану при реєстрації пошту. А сам документ можна буде знайти в розділі "Послуги"‎ у вкладці "Отримані документи"‎.

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Що ще доступно у "Дії"?

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 29 листопада на Online Summit презентував нові послуги, які відтепер доступні для користувачів.

Там не лише пенсії та довідки для них, а і субсидії. Тепер власники домогосподарств можуть зручно подати заяву на отримання допомоги від держави – не потрібно стояти у чергах.

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Раніше ми повідомляли, що в "Дії" з'явилася ще одна корисна для українців послуга – можна ввести будинок в експлуатацію за кілька хвилин.