Не только COVID-сертификаты. В "Дії" для украинцев появилась новая услуга

Заявление о регистрации здания автоматически поступит в соответствующий госорган

В "Дії" можно получить "строительную амнистию" / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести здание в эксплуатацию за несколько минут.

Об этом сообщает пресс-служба портала.

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"Больше не нужно ходить в ЦНАП или другие органы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Это касается жилых, садовых, дачных домов и приусадебных зданий. Если они были возведены до апреля 2015 года и их площадь не превышает 300 кв. м", – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить "строительную амнистию" нужно:

авторизоваться на diia.gov.ua;

выбрать раздел "Земля, строительство, недвижимость";

среди услуг выбрать "Заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка";

заполнить онлайн форму за несколько кликов.

Далее заявление автоматически поступит в соответствующий госорган. О состоянии заявителя сообщат письмом на электронную почту. Также решение будет отображаться в кабинете гражданина.

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Что еще доступно в "Дії"

На портале можно проводить мониторинг судебных решений, получить доступ к цифровым копиям документов и открытым базам данных. Есть возможность контролировать деятельность органов местных властей и получать государственные услуги онлайн.

В Украине полностью меняют процедуру регистрации места жительства и теперь не нужно идти в ЦНАП за дополнительным письмом, а можно сделать все онлайн.

Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат об выздоровлении, а также сгенерировать сертификат своего ребенка.

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Ранее мы сообщали, что в "Дії" будет отображаться еще один документ – вид на временное/постоянное проживание в Украине.