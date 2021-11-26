Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 30 вопросов Зеленскому 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Не только COVID-сертификаты. В "Дії" для украинцев появилась новая услуга

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 ноября, 15:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Заявление о регистрации здания автоматически поступит в соответствующий госорган
В "Дії" можно получить "строительную амнистию"
В "Дії" можно получить "строительную амнистию" / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести здание в эксплуатацию за несколько минут.

Об этом сообщает пресс-служба портала.

Реклама

"Больше не нужно ходить в ЦНАП или другие органы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Это касается жилых, садовых, дачных домов и приусадебных зданий. Если они были возведены до апреля 2015 года и их площадь не превышает 300 кв. м", – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить "строительную амнистию" нужно:

  • авторизоваться на diia.gov.ua;
  • выбрать раздел "Земля, строительство, недвижимость";
  • среди услуг выбрать "Заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка";
  • заполнить онлайн форму за несколько кликов.

Далее заявление автоматически поступит в соответствующий госорган. О состоянии заявителя сообщат письмом на электронную почту. Также решение будет отображаться в кабинете гражданина.

Реклама

Что еще доступно в "Дії"

На портале можно проводить мониторинг судебных решений, получить доступ к цифровым копиям документов и открытым базам данных. Есть возможность контролировать деятельность органов местных властей и получать государственные услуги онлайн.

В Украине полностью меняют процедуру регистрации места жительства и теперь не нужно идти в ЦНАП за дополнительным письмом, а можно сделать все онлайн.

Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат об выздоровлении, а также сгенерировать сертификат своего ребенка.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в "Дії" будет отображаться еще один документ – вид на временное/постоянное проживание в Украине.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять