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Деяким українкам належить надбавка до пенсії: хто може її отримати

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 06:30
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Страховий стаж повинен становити не менше 28 років, наступного року – не менше 29 років
Доплату можна отримати лише протягом трьох місяців
Доплату можна отримати лише протягом трьох місяців / Фото: Колаж: Сьогодні

Українкам, які народилися з квітня по грудень 1961 року, нарахують надбавку до пенсії. Йдеться про жінок, яким виповнюється 60 років і які мають необхідний страховий стаж.

Як повідомляє "На пенсії", стаж повинен становити не менше 28 років, у наступному році – не менше 29 років.

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"З жовтня 2011 року жінкам поступово почали піднімати пенсійний вік з 55 до 60 років. Перехідний період закінчився саме цього року. За пізніший вихід на пенсію жінкам, які потрапили в перехідний період, передбачили компенсацію", – заявив консультант Сергій Коробкін

Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", жінкам із цієї категорії встановлюється надбавка у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. Але лише в тому випадку, якщо їм до цього не призначалася будь-яка інша пенсія.

"Якщо жінка народилася в період з квітня по грудень 1961 року включно, то цього року їй виповнюється 60 років, і, за новими правилами, вона лише цього року отримує право вийти на пенсію за віком. За старими правилами, вона вийшла б на пенсію в 55 років. Отже, за фактом вона пішла на пенсію на 5 років, або на 60 місяців, пізніше", – пояснив Коробкін.

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Зазначимо, що пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше ніж за три місяці з дня досягнення такого віку.

Довідки для пенсії у "Дії"

У "Дії" з 29 листопада можна отримати довідки про трудовий стаж – ОК-5 та ОК-7. Вони необхідні для оформлення на роботу, призначення пенсії чи нарахувань по лікарняному.

Українцям більше не треба йти до Пенсійного фонду, щоб підтвердити свій трудовий стаж, і не треба стояти у довгих чергах заради однієї довідки.

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Як отримати довідки у "Дії":

  • Перейти на diia.gov.ua та авторизуватися.
  • Натиснути кнопку "Пенсії, пільги та допомога"‎.
  • Вибрати потрібну довідку зі списку.
  • Перевірити інформацію, яка з'явиться на екрані та, при необхідності, внести зміни.
  • Натиснути "Готово".

Раніше ми повідомляли, що українці можуть розраховувати на максимальну пенсію, якщо їхня офіційна заробітна плата становить не менше 91 тисячі гривень.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже почали тестувати накопичувальну пенсійну систему.

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