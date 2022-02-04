Трудова необовʼязкова? Як українцям по-новому підтвердити свій стаж

Підтвердити трудову діяльність буде ще простіше

Трудову діяльність підтвердити стало ще простіше / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Відомості про трудову діяльність відтепер можна підтвердити даними з реєстру застрахованих осіб.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідні зміни уряд вніс до деяких нормативно-правових актів



"Внесено зміни до ряду нормативно-правових актів з питань оплати праці, якими відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування віднесено до даних, що підтверджують стаж роботи", – заявив Мельничук.

Тож тепер трудовий стаж можна підтвердити двома способами:

на підставі даних із трудової книжки;

за допомогою електронних відомостей, що містяться у відповідному державному реєстрі, де ведеться облік трудової діяльності.

Як йдеться в пояснювальній записці, документ робить паперові трудові книжки необов'язковими. При цьому передбачає, що дані про періоди трудової діяльності працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формує та веде Пенсійний фонд.

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Що впливає на розмір пенсії?

Раніше ми розповідали, що трудовий стаж хоча і є дуже важливим для виходу на пенсію, не грає основної ролі у встановленні її розміру.

Найбільше у цьому випадку має вагу особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

І якщо кожен рік стажу додає до пенсії лише 1%, особистий коефіцієнт може збільшити цю суму у кілька разів.

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Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики пропонують Кабінету Міністрів підтримати пропозицію щодо запровадження накопичувальних пенсій на всіх підприємствах з держчасткою понад 50%.

Раніше ми повідомляли, кому і на скільки збільшать пенсії з 1 березня.