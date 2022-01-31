Ждать повышения? Что будет с пенсиями украинцев в феврале

В 2022 году предусмотрено несколько этапов повышение пенсий, однако в феврале выплаты останутся на прежнем уровне. Несмотря на это, очередного повышения ждать недолго.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Кабинет Министров Украины планирует очередную индексацию пенсии для украинцев 1 марта 2022 года. Так, с 1 дня весны почти всем пенсионерам проиндексируют выплаты на 14%.
Далее по теме
В среднем размер пенсий увеличится на 500 гривен, и это коснется почти 5 млн. 900 тыс. украинцев, заявил премьер-министр Шмыгаль.
Планируется проиндексировать:
- страховые пенсии, назначенные до 2019 года;
- пенсии военнослужащим (средний размер повышения составит 700 грн);
- минимальный размер пенсий для людей с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС;
- другие пенсии для лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Для тех, на кого не распространяется порядок индексации пенсий, будет установлена доплата в размере 135 грн в месяц.
Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы и лицам с полным страховым стажем с 2200 грн. до 2300 грн.
Для неработающих пенсионеров, получающих минималку и не имеющих полного стажа выплаты, увеличат на 166 грн. до 2100 грн.
Для лиц в возрасте 75 – 80 лет надбавка будет составлять 456 грн, а для лиц старше 80 – в среднем 570 грн.
Что влияет на размер пенсии?
Ранее мы рассказывали, что трудовой стаж хотя и очень важен для выхода на пенсию, не играет основной роли в установлении ее размера.
Больше всего в этом случае имеет вес личный коэффициент то есть, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.
И если каждый год стажа прибавляет к пенсии только 1%, то личный коэффициент может увеличить эту сумму в несколько раз
"Сегодня" также писали, как выйти на пенсию в 2022 году и рассказывали, как получить пенсию умершего родственника.