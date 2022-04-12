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Япония утвердила выплаты для переселенцев – сколько будут платить украинцам в день

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 11:15
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Рассказываем, какую финансовую помощь утвердили в Японии для украинских переселенцев
В Японии украинцам будут выплачивать единовременные и ежедневные пособия
В Японии украинцам будут выплачивать единовременные и ежедневные пособия / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ, Коллаж: Сегодня

Украинцы, вынужденно покинувшие страну и переехавшие за границу из-за войны, имеют право на различные социальные гарантии. Каждая страна определяет свои условия, и у каждой украинцы имеют право на определенную денежную помощь.

В Японии украинцам будут ежедневно выплачивать некоторые суммы. О них сообщает Japan Today.

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Кому и какие суммы будут выплачиваться

По новым правилам, японское правительство будет выплачивать финансовую помощь не менее 6 месяцев. Отдельно от нее украинцам будут покрывать расходы на медицинскую помощь и уроки японского языка. Также будут переселенцам помогать с трудоустройством.

Тех украинцев, которых эвакуировали в Японию, будут временно поселять в гостинице и выплачивать следующие суммы:

  • детям до 12 лет – 500 иен в день (117 грн);
  • людям в возрасте от 12 лет – 1 000 иен в день (234 грн).

Отдельно к этим выплатам будут возмещаться расходы на питание.

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Если эти люди из гостиниц переедут в новое жилье, которое предоставят муниципалитеты или предприятия, то суточные выплаты увеличатся:

  • детям до 12 лет – до 1200 иен (285 грн);
  • людям в возрасте от 12 лет – до 2400 иен (570 грн).

Правительство также предоставит единовременную помощь в размере 160 000 иен (37 563 грн) для эвакуированных украинцев в возрасте от 16 лет и 80 000 иен (18 781 грн) для тех, кто младше 16 лет, когда они переедут на новое место.

Странам ЕС выделили 4 млрд евро на содержание переселенцев

Мы уже рассказывали, что деньги, которые предоставят странам ЕС, принимающим переселенцев, направят на предоставление услуг людям, которые вынужденно уехали из своей страны. В частности, для помощи украинцам эти средства будут вкладываться в:

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  • жилье;
  • школы;
  • больницы;
  • детские сады.

Также в этих странах будут проводить консультации, которые помогут местным властям лучше понять и удовлетворить различные потребности переселенцев.

"Сегодня" также писали, какие квартиры государство будет давать переселенцам, и как подать заявку на пособие по безработице и на какие суммы можно рассчитывать.

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