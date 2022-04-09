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Жизнь украинских беженцев за границей изменится – что приготовили в ЕС

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 апреля, 19:07
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Рассказываем, что в странах ЕС изменится в ближайшее время и как это повлияет на украинских беженцев
ЕИБ выделил средства на улучшение условий для беженцев в ЕС
ЕИБ выделил средства на улучшение условий для беженцев в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский инвестиционный банк объявил о программе в размере 4 млрд евро на 2022 и 2023 годы, чтобы помочь городам и регионам стран-членов ЕС удовлетворить финансовые потребности и решить проблемы, связанные с приемом и интеграцией беженцев из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕИБ. "Сегодня" рассказывает, как это может повлиять на уровень жизни украинцев за границей.

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Средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры

Деньги, которые предоставят принимающим беженцев странам ЕС, направят на оказание услуг людям, вынужденно выехавшим из своей страны. В частности, для помощи украинцам эти средства будут вкладываться в:

  • жилье;
  • школы;
  • больницы;
  • детские сады.

Также в этих странах будут проводить консультации, которые помогут местным властям лучше понять и удовлетворить различные потребности беженцев.

"С нашим первоначальным пакетом солидарности для Украины и этой новой программой в размере 4 миллиарда евро для стран-членов ЕС мы будем поддерживать Украину и помогать общинам приветствовать беженцев, гарантируя, что они могут предложить им жизненно важные социальные объекты – жилье, школы, больницы", – заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

Польша изменила условия для беженцев

Ранее "Сегодня" писали, что теперь украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года.

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В Польше иностранное водительское удостоверение обычно действует 183 дня после того, как водитель получил права на постоянное или временное проживание в стране. После этого полугодичного срока человеку нужно обменивать этот документ.

Теперь находящиеся в Польше украинцы до конца этого года могут не обменивать такие удостоверения, даже если срок их действия истек.

Такое правило в Польше было введено для всех украинских беженцев независимо от того, какую границу они пересекли.

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"Сегодня" также рассказывали, как купить "Зеленую карту" для выезда за границу на собственном авто в Ощадбанке, и какие цены на жилье установили поляки в районах, расположенных вблизи границ с Украиной.

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