Польша изменила условия для беженцев – что теперь доступно украинцам

Рассказываем, какие упрощения ввели в Польше для украинских беженцев до конца 2022 года

Для беженцев ослабили правила в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам, спасающимся от войны и выезжающим из страны, за границей предоставляют определенные льготы и права. Недавно в Германии улучшили социальные гарантии для беженцев и увеличили им сумму базовых соцвыплат. Теперь Польша ввела еще одно послабление.

Согласно ему, украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года. Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Как было и что изменилось

В Польше иностранное водительское удостоверение обычно действует 183 дня после того, как водитель получил права на постоянное или временное проживание в стране. После этого полугодичного срока человеку нужно обменивать этот документ.

"Согласно документу, регулирующему особенности функционирования транспортной отрасли Польши, в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684) украинцы получили еще одно послабление – до конца 2022 года они могут не обменивать свои водительские удостоверения", – говорится в сообщении.

Теперь находящиеся в Польше украинцы до конца этого года могут не обменивать такие удостоверения, даже если срок их действия истек.

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Такое правило в Польше было введено для всех украинских беженцев независимо от того, какую границу они пересекли.

Польша изменила правила, по которым беженцы могли бесплатно передвигаться поездами

Ранее мы писали, что в Польше ввели еще некоторые изменения, касающиеся транспорта.

Их суть такова: бесплатный проезд для украинцев во втором классе поездов эконом категорий (TLK i IC) остается. Однако если раньше (до 1 апреля) каждый украинец мог ездить на этом транспорте, просто показав паспорт, то с 1 апреля 2022 это могут делать только те, кто приехал в Польшу после 24 февраля.

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Услуга доступна для:

детей и подростков в возрасте до 18 лет;

женщин;

мужчин от 18 до 60 лет, имеющих инвалидность;

мужчин старше 60 лет.

Для тех украинцев, которые следуют в Чехию, Германию, Словакию, Австрию, Венгрию, будет выдаваться специальный бесплатный билет до последней польской станции. Далее же – в соответствии с правилами железной дороги другой страны.

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