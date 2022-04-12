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Японія затвердила виплати для переселенців – скільки платитимуть українцям на день

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 11:15
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Розповідаємо, яку фінансову допомогу затвердили у Японії для українських переселенців
У Японії українцям виплачуватимуть одноразові та щоденні допомоги
У Японії українцям виплачуватимуть одноразові та щоденні допомоги / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ, Колаж: Сьогодні

Українці, які вимушено покинули країну та переїхали за кордон через війну, мають право на різні соціальні гарантії. Кожна країна визначає свої умови, і в кожній українці мають право на певну грошову допомогу.

У Японії українцям щодня виплачуватимуть певні суми. Про них повідомляє Japan Today.

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Кому та які суми виплачуватимуть

За новими правилами, японський уряд виплачуватиме фінансову допомогу щонайменше 6 місяців. Окремо від неї українцям покриватимуть витрати на медичну допомогу та уроки японської мови. Також переселенцям допомагатимуть із працевлаштуванням.

Тих українців, яких евакуювали до Японії, тимчасово поселятимуть у готелі і виплачуватимуть такі суми:

  • дітям до 12 років – 500 єн на день (117 грн);
  • людям віком від 12 років – 1 000 єн на день (234 грн).

Окремо до цих виплат покриватимуться витрати на харчування.

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Якщо ці люди з готелів переїдуть у нове житло, яке нададуть муніципалітети чи підприємства, то добові виплати збільшаться:

  • дітям віком до 12 років – до 1200 єн (285 грн);
  • людям віком від 12 років – до 2400 єн (570 грн).

Уряд також надасть одноразову допомогу в розмірі 160 000 єн (37 563 грн) для евакуйованих українців віком від 16 років і 80 000 єн (18 781 грн) для тих, хто молодше 16 років, коли вони переїдуть на нове місце.

Країнам ЄС виділили 4 млрд євро на утримання переселенців

Ми вже розповідали, що гроші, які нададуть країнам ЄС, що приймають переселенців, спрямують на надання послуг людям, які вимушено виїхали зі своєї країни. Зокрема, для допомоги українцям ці кошти вкладатимуть у:

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  • житло;
  • школи;
  • лікарні;
  • дитячі садки.

Також у цих країнах проводитимуть консультації, які допоможуть місцевій владі краще зрозуміти та задовольнити різні потреби переселенців.

"Сьогодні" також писали, які квартири держава даватиме переселенцям, і як подати заявку на допомогу по безробіттю та на які суми можна розраховувати.

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