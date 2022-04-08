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В Германии изменили условия для переселенцев – чего ждать украинцам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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8 апреля, 12:06
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Рассказываем, как в Германии улучшили социальные гарантии для переселенцев, и на что можно рассчитывать украинцам
Для украинцев за границей увеличивают соцгарантии
Для украинцев за границей увеличивают соцгарантии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российской Федерации много граждан нашего государства уехали за границу. Там для них как вынужденных переселенцев предлагают разные социальные гарантии. Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинцам быстрее адаптироваться в стране.

Теперь украинские переселенцы в Германии должны получить такой же уровень поддержки, как предусмотрено программой социального обеспечения Hartz VI. Что это значит, расскажут "Сегодня".

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Немецкое правительство выделило 2 млрд евро для поддержки украинцев

Как сообщает Deutsche Welle, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 млрд евро на расходы по содержанию переселенцев из Украины в рамках программы социального обеспечения Hartz VI.

Теперь все украинцы, спасающиеся от войны в Германии, получат такой же уровень государственной поддержки, как и другие немцы в рамках этой программы.

Что теперь доступно украинцам

С 1 июня переселенцы из Украины смогут получать базовые социальные выплаты. В среднем сумма таких выплат достигает 400 евро в месяц (12 817 грн).

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Кроме того, будет более легкий доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.

Шольц объяснил, что законное признание украинцев как искателей убежища теперь позволит переселенцам получить доступ к значительно большему количеству ресурсов и быстрее адаптироваться в новой стране.

За что в Германии украинцам грозят штрафы

Ранее "Сегодня" рассказывали, что уезжающие в Германию украинцы могут столкнуться с неожиданными проблемами. Законы и штрафы за их нарушение в этом государстве значительно отличаются от украинских.

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Что следует знать о законах в Германии и как избежать штрафов, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, сколько придется тратить на продукты в этой стране, и какие новые правила для переселенцев были введены в некоторых странах.

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