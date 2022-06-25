Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Выплаты по безработице и за разрушенное жилье, отмена "нулевой растаможки" – главное о деньгах за неделю

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 июня, 08:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о важнейших новостях из сферы экономики за неделю – с 20 по 24 июня
Что важного произошло в Украине за прошедшую неделю
Что важного произошло в Украине за прошедшую неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Депутаты Верховной Рады все-таки решились вернуть пошлины на растаможку автомобилей, а украинцы смогут подавать заявления о разрушенном в ходе боевых действий имуществе. Тем временем граждане Украины, которые остаются за границей более 30 дней, потеряют пособие по безработице.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать главные экономические новости за уходящую неделю, которые вы могли пропустить.

Реклама

Отмена "нулевой растаможки"

В Украине приняли закон, который предусматривает возврат пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года.

Главной особенностью отмены налогообложения стало "нулевое растаможивание" транспортных средств из-за границы. Такую возможность отменили почти для всех.

Пока действовал закон, в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезли более 119 тыс. авто, а бюджет недосчитался 13 млрд грн.

Реклама

Украинцы останутся без выплат по безработице

Украинцы, которые более 30 дней находятся за границей, не будут получать выплаты по безработице.

Об этом заявила первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко во время национального телемарафона.

Она отметила, что это обычная европейская практика и в ЕС правила еще жестче. В некоторых странах выплаты от Государственного центра занятости прекращаются сразу после пересечения границы.

Реклама

Выплаты за разрушенное жилье

Для украинцев уже в июле заработает реестр разрушений, через который физлица смогут подавать заявления о поврежденном во время войны имуществе.

По словам министра инфраструктуры Анатолий Комирного, реестр позволит нашим гражданам отстаивать свои права в международных судебных инстанциях.

"Сейчас мы разрабатываем реестр разрушений, в середине июля запустим полный функционал – не только подача физлицами заявок о вреде, но и возможность добавления результатов обследования органами местного самоуправления", – отметил чиновник.

McDonald's вернется в Украину

МИД продолжает переговоры с представителями популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине. Диалог продолжается на разных уровнях – в украинском и американском офисах, даже в разговорах с представителями правительства США.

Тем временем журналисты Forbes пообщались с директором украинского филиала McDonald's Юлией Бадритдиновой и узнали, когда фанаты фастфуда снова смогут купить популярную продукцию.

Так, точных сроков открытия заведений CEO компании не называет. Однако руководитель одного из столичных ресторанов заявил, что это может произойти уже в августе, если все вопросы безопасности согласуют.

Украинцам разрешат работать в Израиле

С 1 июля украинцы, приехавшие в Израиль до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, смогут получить работу. Решение израильских властей касается украинцев, у которых закончился срок действия туристических виз.

Тем временем украинцам, прибывшим в Израиль после начала большой войны между Россией и Украиной, МВД продлило вид на жительство до конца июля.

Ранее мы рассказывали, каким будет отопительный сезон 2022/2023 в Украине. Также мы писали, кто не платит за коммуналку во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21296.06

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1218.5

Litecoin (LTC)

56.59

Ripple (XRP)

0.37

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять