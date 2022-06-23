Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Снова с чизбургерами и картофелем фри: когда McDonald's снова заработает в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 17:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появилась информация о том, когда популярные заведения могут открыть двери для посетителей
Назвали вероятные сроки открытия заведений в Украине
Назвали вероятные сроки открытия заведений в Украине / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

МИД активно работает над возобновлением работы популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал 19 июня и отметил, что он и его коллеги убеждают представителей компании вернуться.

Реклама

"Мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы", – заметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что переговоры о работе McDonald's в Украине продолжаются на разных уровнях – в украинском и американском офисах, даже в разговорах с представителями правительства США.

Когда вернётся McDonald's?

Журналисты Forbes пообщались с директором украинского филиала McDonald's Юлией Бадритдиновой и узнали, когда фанаты фастфуда снова смогут купить популярную продукцию. Все рестораны быстрого питания приостановили работу в Украине 24 февраля по соображениям безопасности.

Реклама

Точных сроков открытия заведений CEO компании не называет. Однако руководитель одного из столичных ресторанов заявил, что это может произойти уже в августе, если все вопросы безопасности согласуют.

По словам Бадритдиновой, компания обновляет протоколы безопасности, в частности, проверяют, чтобы вблизи каждого заведения было укрытие. Во время сигнала воздушная тревога McDonald's будет приостанавливать работу и не будет работать до завершения тревоги.

Работают и над восстановлением сети поставок – компании работают, но есть проблемы с логистикой, потому что уничтожена инфраструктура. Некоторые продукты, вероятно, придется покупать в других странах.

Реклама

Поддержка работников

Своим работникам на ставке компания продолжает платить зарплату. Кто работал почасово, получает выплаты в расчете среднего количества часов по довоенному уровню. В общей сложности это более 10 тыс. человек, которым за весь период выплатили десятки миллионов долларов. Налоги McDonald's продолжает платить.

Юлия Бадритдинова добавила, что она и ее коллеги постоянно мониторят ситуацию в Украине. Амбиции возобновить работу в некоторых областях уже есть, но конкретные детали или планы в McDonald's озвучивать пока не хотят.

Импортозамещение в РФ

Если в Украине рестораны быстрого питания закрыли временно, то из России компания вышла полностью и безвозвратно. На месте их помещений открывают местные аналоги, для которых украли и меню, и логотип.

В начале июня безымянная сеть выкатила логотип, который сразу же начала рекламировать. На зеленом фоне изображены две стилизованные палочки картофеля фри и оранжевый круг, символизирующий бургер.

После обнародования нового логотипа пользователи соцсетей разоблачили россиян в очередной краже – он очень похож на символику известных брендов. Особенно заметно сходство с украинской сетью автозаправок WOG и Warner Music Group. И почти идентичный российский логотип, только перевернутый, к лого португальской компании по производству кормов Matosmix.

"Сегодня" ранее писали, что после россияне выхода McDonald's из страны начали массово продавать фирменную одежду и брендовые вещи сотрудников компании. В то же время российскому заменителю компании угрожают судом свои же – украли не только лого.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20342.04

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1093.98

Litecoin (LTC)

54.1

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять