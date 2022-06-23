Снова с чизбургерами и картофелем фри: когда McDonald's снова заработает в Украине

Появилась информация о том, когда популярные заведения могут открыть двери для посетителей

Назвали вероятные сроки открытия заведений в Украине / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

МИД активно работает над возобновлением работы популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал 19 июня и отметил, что он и его коллеги убеждают представителей компании вернуться.

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"Мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы", – заметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что переговоры о работе McDonald's в Украине продолжаются на разных уровнях – в украинском и американском офисах, даже в разговорах с представителями правительства США.

Когда вернётся McDonald's?

Журналисты Forbes пообщались с директором украинского филиала McDonald's Юлией Бадритдиновой и узнали, когда фанаты фастфуда снова смогут купить популярную продукцию. Все рестораны быстрого питания приостановили работу в Украине 24 февраля по соображениям безопасности.

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Точных сроков открытия заведений CEO компании не называет. Однако руководитель одного из столичных ресторанов заявил, что это может произойти уже в августе, если все вопросы безопасности согласуют.

По словам Бадритдиновой, компания обновляет протоколы безопасности, в частности, проверяют, чтобы вблизи каждого заведения было укрытие. Во время сигнала воздушная тревога McDonald's будет приостанавливать работу и не будет работать до завершения тревоги.

Работают и над восстановлением сети поставок – компании работают, но есть проблемы с логистикой, потому что уничтожена инфраструктура. Некоторые продукты, вероятно, придется покупать в других странах.

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Поддержка работников

Своим работникам на ставке компания продолжает платить зарплату. Кто работал почасово, получает выплаты в расчете среднего количества часов по довоенному уровню. В общей сложности это более 10 тыс. человек, которым за весь период выплатили десятки миллионов долларов. Налоги McDonald's продолжает платить.

Юлия Бадритдинова добавила, что она и ее коллеги постоянно мониторят ситуацию в Украине. Амбиции возобновить работу в некоторых областях уже есть, но конкретные детали или планы в McDonald's озвучивать пока не хотят.

Импортозамещение в РФ

Если в Украине рестораны быстрого питания закрыли временно, то из России компания вышла полностью и безвозвратно. На месте их помещений открывают местные аналоги, для которых украли и меню, и логотип.

В начале июня безымянная сеть выкатила логотип, который сразу же начала рекламировать. На зеленом фоне изображены две стилизованные палочки картофеля фри и оранжевый круг, символизирующий бургер.

После обнародования нового логотипа пользователи соцсетей разоблачили россиян в очередной краже – он очень похож на символику известных брендов. Особенно заметно сходство с украинской сетью автозаправок WOG и Warner Music Group. И почти идентичный российский логотип, только перевернутый, к лого португальской компании по производству кормов Matosmix.

"Сегодня" ранее писали, что после россияне выхода McDonald's из страны начали массово продавать фирменную одежду и брендовые вещи сотрудников компании. В то же время российскому заменителю компании угрожают судом свои же – украли не только лого.