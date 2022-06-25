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Виплати по безробіттю та за зруйноване житло, скасування "нульового розмитнення" – головне про гроші за тиждень

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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25 червня, 08:20
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Розповідаємо про найважливіші новини зі сфери економіки за тиждень – з 20 по 24 червня
Що важливого сталося в Україні за минулий тиждень
Що важливого сталося в Україні за минулий тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Депутати Верховної Ради все-таки наважилися повернути мита на розмитнення автомобілів, а українці зможуть подавати заяви про зруйноване під час бойових дій майно. Тим часом громадяни України, які залишаються за кордоном понад 30 днів, втратять допомогу по безробіттю.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися про головні економічні новини за тиждень, які ви могли пропустити.

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Скасування "нульового розмитнення"

В Україні ухвалили закон, який передбачає повернення мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.

Головною особливістю скасування оподаткування стало "нульове розмитнення" транспортних засобів з-за кордону. Таку нагоду скасували майже для всіх.

Поки діяв закон, в Україну без сплати мита та акцизу ввезли понад 119 тис. авто, а бюджет недорахувався 13 млрд грн.

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Українці залишаться без виплат по безробіттю

Українці, які понад 30 днів перебувають за кордоном, не отримуватимуть виплати по безробіттю.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час національного телемарафону.

Вона наголосила, що це звичайна європейська практика і в ЄС правила ще жорсткіші. У деяких країнах виплати від Державного центру зайнятості припиняються одразу після перетину кордону.

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Виплати за зруйноване житло

Для українців вже у липні запрацює реєстр руйнувань, через який фізособи зможуть подавати заяви про пошкоджене під час війни майно.

За словами міністра інфраструктури Анатолія Комирного, реєстр дозволить нашим громадянам відстоювати свої права у міжнародних судових інстанціях.

"Зараз ми розробляємо реєстр руйнувань, у середині липня запустимо повний функціонал – не лише подання фізособами заявок про шкоду, а й можливість додавання результатів обстеження органами місцевого самоврядування", – зазначив чиновник.

McDonald's повернеться в Україну

МЗС продовжує переговори з представниками популярної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні. Діалог продовжується на різних рівнях – в українському та американському офісах, навіть у розмовах з представниками уряду США.

Тим часом журналісти Forbes поспілкувалися з директором української філії McDonald's Юлією Бадрітдіновою і дізналися, коли фанати фастфуду знову зможуть купити популярну продукцію.

Точних термінів відкриття закладів CEO компанії не називає. Проте керівник одного зіз столичних ресторанів заявив, що це може статися вже у серпні, якщо всі питання безпеки узгодять.

Українцям дозволять працювати в Ізраїлі

З 1 липня українці, які приїхали до Ізраїлю до повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни, зможуть отримати роботу. Рішення ізраїльської влади стосується українців, у яких закінчився термін дії туристичних віз.

Тим часом українцям, які прибули до Ізраїлю після початку великої війни між Росією та Україною, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.

Раніше ми розповідали, яким буде опалювальний сезон 2022/2023 в Україні. Також ми писали, хто не платить за комуналку під час війни.

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