Украинцев с разрушенным жильем ждет важное нововведение – что изменится в июле

Рассказываем, как это нововведение поможет украинцам в международных судебных инстанциях

В июле будет запущен в работу реестр разрушений / Фото: Getty Images

В Украине уже в июле запустят в работу реестр разрушений, через который физлица смогут подавать заявления о поврежденном во время войны имуществе.

Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Анатолий Комирный на пресс-конференции агентства "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас мы разрабатываем реестр разрушений, в середине июля запустим полный функционал – не только подача физлицами заявок о вреде, но и возможность добавления результатов обследования органами местного самоуправления" – сказал Комирный.

По его словам, реестр станет инструментом для того, чтобы украинцы могли отстаивать свои права в международных судебных инстанциях.

Компенсация за ремонт жилья

Если жилье не разрушено, но все равно повреждено вследствие военных действий, украинцы получат компенсацию всех расходов на его ремонт.

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По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, Кабмин уже в ближайшее время начнет фиксацию нанесенного ущерба, а выплачивать компенсацию будут из арестованных российских активов.

Шмыгаль подчеркнул, что компенсации начнутся как только эти активы будут переданы Украине западными партнерами. Министр рассказал, что он уже дал поручение Минрегиону создать единый документ, где будут фиксировать убытки по каждому отдельному дому.

"Сегодня" писали, как будут восстанавливать пострадавшие украинские города и смогут ли украинцы с разрушенным жильем получить квартиру в другом городе.