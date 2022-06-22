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Некоторым украинцам отменят выплаты по безработице – кто потеряет деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 17:19
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Рассказываем, какие изменения будут ждать безработных украинцев во время войны
Для некоторых безработных отменят выплаты
Для некоторых безработных отменят выплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам, которые более 30 дней находятся за границей, будут прекращать выплаты по безработице.

Об этом заявила первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко во время национального телемарафона.

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По ее словам, это обычная европейская практика и в ЕС правила еще жестче. В некоторых странах выплаты от Государственного центра занятости прекращаются сразу после пересечения границы.

"Основная функция Центра занятости – это найти человеку работу. Понятно, что если человек пересекает границу и не находится в стране в течение 30 дней, у работников Центра занятости нет возможности найти человеку работу", – объясняет Свириденко.

Изменения для безработных

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что для восстановления страны во время войны будут привлекаться официально зарегистрированные безработные.

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Согласно утвержденному документу, официально зарегистрированные в Центре занятости безработные, которые не трудоустроились в течение 30 дней, будут привлекаться к общественно полезным работам, которые для них будут подбирать местные власти.

Это могут быть следующие виды работ:

  • разбор завалов;
  • строительство защитных сооружений;
  • благоустройство;
  • ремонтные или сельскохозяйственные работы.

Работникам за это будут платить минимальную заработную плату, а одновременно получать деньги и отказаться от работы невозможно.

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Шмыгаль подчеркнул, что во время войны у государства нет возможности содержать людей, которые вообще ничего не делают.

"Сегодня" ранее писали, как оформить пособие по безработице даже в оккупации, и рассказывали, какие суммы выплат назначают людям с таким статусом в Украине.

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