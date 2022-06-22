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Безработных в Украине ждут кардинальные изменения – что будет во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 09:03
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о запуске реформы сферы занятости во время войны
В Украине будет действовать новая программа для безработных
В Украине будет действовать новая программа для безработных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны с Россией Украина пытается привлечь максимум сил и мощностей, чтобы быстрее победить врага. Для этого будут привлекаться и официально зарегистрированные безработные.

О деталях новой реформы в сфере занятости рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Люди будут получать минимальную зарплату

С 21 июня в правительстве утвердили документ, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Местные власти будут определять, на какие именно работы отправлять людей, а это могут быть следующие:

  • разбор завалов;
  • строительство защитных сооружений;
  • благоустройство;
  • ремонтные или сельскохозяйственные работы.

Работники будут получать оплату. В то же время получать деньги и при этом отказаться от работы будет невозможно.

"Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", – подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что в случае, когда человек со статусом безработного находится за границей более 30 дней, он теряет и статус, и выплаты на его основе.

По словам Шмыгаля, эта реформа и другие для помощи украинцам и государству есть новой экономической политикой Украины.

Украинцам будут давать гранты

Шмыгаль также объявил о финансовой помощи украинцам для ведения собственного бизнеса. Они могут получить грант, и для этого нужно создать четкий бизнес-план.

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Ограничений в сфере работы нет – это может быть любой вид услуг, от пошива одежды или обуви до СТО или монтажных работ. В зависимости от потребностей микропредпринимателей будут предоставлять сумму до 250 тыс. грн.

Читайте в нашем материале подробно об условиях получения гранта и других видах поддержки предпринимателей, о которых объявило правительство.

"Сегодня" рассказывали и о том, что в Украине заморозят некоторые тарифы на коммуналку и "нулевое растаможивание" упразднили.

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