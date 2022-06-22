Безробітних в Україні чекають кардинальні зміни – що буде під час війни

Під час повномасштабної війни з Росією Україна намагається залучити максимум сил і потужностей для того, щоб швидше перемогти ворога. Для цього залучатимуть і офіційно зареєстрованих безробітних.
Про деталі нової реформи в сфері зайнятості розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Люди отримуватимуть мінімальну зарплату
З 21 червня в уряді затвердили документ, згідно з яким офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Місцева влада визначатиме, на які саме роботи відправляти людей, а це, зокрема, можуть бути такі:
- розбір завалів;
- будівництво захисних споруд;
- благоустрій;
- ремонтні чи сільськогосподарські роботи.
Працівники отримуватимуть плату. Однак отримувати гроші і водночас відмовитися від роботи буде неможливо.
"Звичайно, що ця праця буде оплачуватися. Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату в розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави і відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту", – наголосив Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що у випадку, коли людина зі статусом безробітного перебуває за кордоном понад 30 днів, вона втрачає і статус, і виплати на його підставі.
За словами Шмигаля, ця реформа та інші для допомоги українцям і державі є новою економічною політикою України.
Українцям даватимуть гранти
Шмигаль також оголосив про фінансову допомогу українцям для ведення власного бізнесу. Вони можуть отримати грант, і для цього потрібно створити чіткий бізнес-план.
Обмежень щодо сфери роботи немає – це може бути будь-який вид послуг, від пошиття одягу чи взуття до СТО чи монтажних робіт. Залежно від потреб мікропідприємців, надаватимуть суму до 250 тис. грн.
Читайте у нашому матеріалі детально про умови отримання гранту та інші види підтримки підприємців, про які оголосили в уряді.
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