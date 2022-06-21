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Украинцам предоставят до 250 тыс. грн на собственный бизнес – как получить грант

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 19:06
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Правительство будет предоставлять гражданам безвозвратные гранты на развитие собственного дела
В Украине поддерживают микробизнес во время войны
В Украине поддерживают микробизнес во время войны / Фото: Getty Images, Pixabay, Коллаж: Сегодня

В Украине планируют выдать 20 тыс. грантов в течение года на запуск любого микробизнеса в стране.

Как сообщили на правительственном портале, гранты будут безвозвратными и будут предоставляться в рамках программы поддержки "єРобота".

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На финансовую помощь могут рассчитывать украинцы, не работающие в других компаниях и не имеющие другого бизнеса. Для получения гранта необходимо создать четкий бизнес-план.

Ограничений в сфере работы нет – это может быть любой вид услуг, от пошива одежды или обуви до СТО или монтажных работ. В зависимости от потребностей микропредпринимателей будут предоставлять сумму до 250 тыс. грн.

Как получить грант?

Если бизнес-план готов, необходимо подать его вместе с заявкой на участие в программе. Сделать это можно онлайн через "Дію" или в отделении Ощадбанка.

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В течение 10 дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости должны ознакомиться с проектом. Если он отвечает критериям программы, грант перечислят на банковский счет заявителя.

Для получения средств будет создан специальный счет в банке. Их можно будет потратить только по необходимости – на покупку оборудования, сырья, материалов, инструментов или оплату аренды.

Дополнительные предложения

Участники "єРобота" смогут оформить и более дешевый кредит для своего бизнеса по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Деньги выдают на строительство или реконструкцию помещений, дополнительную закупку оборудования или финансирование оборотного капитала.

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Государственная программа предполагает три программы. Две из них направлены на поддержку аграриев. Если на микропредпринимателей будет выделено 5 млрд грн в течение года, то на фермеров – 11 млрд грн. Часть средств поступит от иностранных партнеров.

В ближайшем будущем правительство должно согласовать аналогичные грантовые программы для сферы переработки и ИТ.

Работа для украинцев в Италии

Тысячи украинцев нашли убежище от войны в солнечной Италии. Одним из важных вопросов на новом месте есть трудоустройство – лицам со статусом временной защиты ЕС можно искать работу сразу после регистрации в стране.

Работать можно в течение года в местности, где проживает человек, с пролонгацией еще на год. Начать поиск вакансий можно в Центре занятости или обратиться в рекрутинговые агентства, позволяют украинцам начать и собственный бизнес. На работу принимают граждан Украины от 16 лет после заполнения декларации DID.

На рынке труда есть спрос на горничных, уборщиц и сиделок. Выросло количество вакансий на сезонные работы – в отелях или по сбору урожая на плантациях. Нуждаются в людях на заводах, в магазинах, в сфере сельского хозяйства и обслуживания, а также в медработниках.

Украинская диаспора в Италии достаточно велика – граждане открывают за границей строительные компании, занимаются куплей-продажей товаров и помогают с трудоустройством земляков. В то же время местные заводы активно нанимают упаковщиков.

"Сегодня" раньше рассказывали, за сколько можно купить готовый бизнес в Украине и писали, как предпринимателям получить 20 тыс. грн в поддержку своего дела.

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