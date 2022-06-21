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Украинцы в Италии: как устроиться на работу переселенцам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 16:00
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Рассказываем о вариантах трудоустройства в Италии для вынужденных переселенцев
Рассказываем, как найти работу украинцам в Италии
Рассказываем, как найти работу украинцам в Италии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала войны, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Италии зарегистрировали около 130 тыс. вынужденных переселенцев из Украины. Большинство из них оформили статус временной защиты.

Редакция "Сегодня" собрала имеющуюся информацию о том, могут ли украинцы в Италии работать и какие условия.

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Что нужно для трудоустройства?

Согласно Указу о гражданской защите 872/2022 в Италии беженцы из Украины могут начать работать сразу после подачи в местную полицию заявления о разрешении на проживание. Документ содержит персональные данные о лице, попросившем временную защиту ЕС, и цифровой код, позволяющий получать выплаты от итальянского фонда социального обеспечения (INPS).

Работать разрешено по месту регистрации в течение одного года. Временная защита ЕС позволяет восстановить этот срок еще дважды в шесть месяцев. Работа может быть как сезонной, так и по найму, есть возможность открыть собственное дело.

С чего начать?

Искать работу можно через Центр занятости (CPI) или частные компании по рекрутингу (APL). В центрах занятости кандидатам помогают составить резюме, найти стажировку и начать свой бизнес.

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Зарегистрироваться в Центре могут граждане старше 16 лет, которые легально проживают в Италии. При регистрации следует подать документ о прописке в муниципалитете или коммуне и разрешения на проживание.

Следующий шаг – это заполнение Декларации о готовности немедленно приступить к работе так называемый DID. Сделать это можно непосредственно в центре или онлайн платформе ANPAL.

Кого нуждаются в Италии?

В приоритете, конечно же, знающие язык и имеющие определенную квалификацию. Многие компании готовы устроить работника на курсы изучения итальянского. Еще до войны украинки работать в Италии преимущественно домашними работницами, сиделками и нянями.

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Местные власти осознают, что не всем такая работа подходит, поэтому кадрами из Украины планируют покрыть спрос в других отраслях. Нужны работники на заводы, магазины, гостиницы, компании по обслуживанию, в сфере сельского хозяйства.

Пандемия коронавируса усилила спрос на медработников – как врачей, так и медсестер. Украинкам готовы предоставить место работы в больницах. Сезонная работа предусматривает увеличение вакансий в сфере гостиннично-ресторанного бизнеса, нужные работники для сбора и упаковки ягод, овощей и фруктов.

В Италии есть большое украинское общество, поэтому предприимчивые переселенцы могут начать свой бизнес и платить налоги в бюджет. Страна дает возможность продолжить украинцам заниматься тем, что они делали раньше, от открытия продуктовых магазинов до парикмахерских, салонов красоты. Многие граждане Украины в Италии имеют бизнес в сфере строительства, оптовой и розничной торговли и трудоустраивают земляков.

Предложения на рынке

Многие зарубежные сайты по поиску работы имеют вакансии для украинцев. Например, упаковщикам платят 2500-3000 евро (78-93,5 тыс. грн) в месяц – это работа на заводах по изготовлению табачной продукции, шоколада, морепродуктов, одежды, косметики и т.д. Для такой работы обычно не требуется знание языка или только понимание итальянского на минимальном уровне, однако некоторые работодатели выдвигают требования по возрасту (до 45 или до 55 лет).

В больших городах есть вакансии горничной для украинок – платят в среднем 2500-3000 евро (до 93,5 тыс. грн). Это работа в отелях, в основном на севере Италии, учитывая туристический сезон. Некоторые отели нанимают также прачечную. Работа по 8-9 часов в день 6 дней в неделю, но с бесплатным проживанием и питанием во время смены.

Увеличилось количество вакансий на работу в теплицах – недалеко от Неаполя выращивают томаты в течение целого года. В основном работники должны убирать урожай, сортировать и отправлять на склад. Зарплата – 1500-2000 евро (46,7-62,3 тыс. грн).

Можно найти работу в сфере строительства, нуждаются в людях, умеющих укладывать фасад. Платят в среднем 2400 евро (75 тыс. грн) в месяц с бесплатным проживанием.

Интересное предложение координатора – это человек, объединяющий функции водителя и курьера, развозящий работников по городу и выполняющий другие поручения. За это платят от 1000 евро (31 тыс. грн.) в месяц. Ищут и сиделок, которые занимались бы пожилыми людьми и выполняли работу по дому (готовили еду, стирали, убирали, гладили) – зарплата 750 евро (23,3 тыс. грн).

"Сегодня" раньше писали, за что в Украине могут оштрафовать владельцев животных, а также рассказывали, как украинцам в Словакии получить пособие в размере до 380 евро.

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