"Дія" ввела новую услугу во время войны – кто и как может воспользоваться

Нововведение поможет несколькими щелчками заменить большое количество документации

Предпринимателям станет легче получить разрешение на ведение деятельности / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На портале "Дія" появилась новая услуга для предпринимателей, которая называется "єДекларація".

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, электронный документ заменит 374 вида лицензий, сертификатов, свидетельств, заключений и удостоверений, которые необходимы для осуществления предпринимательской деятельности.

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Новинка будет иметь такое действие только во время военного положения в Украине. Заполнить "єДекларацію" можно очень быстро и бесплатно. Она также не нуждается в рассмотрении чиновником, поэтому сразу дает возможность приступить к работе.

Кто может воспользоваться услугой?

Услуга "єДекларація" рассчитана на украинских предпринимателей, которые планируют во время войны вести деятельность, требующую лицензии. Она подойдет тем, кто изменил вид деятельности, для которой требуется лицензия, и тем, у кого истек срок действия разрешений до начала военного положения.

Чтобы воспользоваться новинкой, следует авторизироваться на портале "Дія", выбрать нужный разрешительный документ и заполнить краткую анкету. Уже созданную декларацию следует подтвердить электронной подписью, и после этого можно начинать предпринимательскую деятельность.

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Единая база вакансий

Война оставила многих украинцев без работы и без источников дохода. Чтобы поддержать граждан и экономику страны, правительство решило создать единую базу всех доступных вакансий. Будут создавать ее в сотрудничестве с крупнейшими украинскими ресурсами по поиску работы и государственными Центрами занятости.

"Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса – в режиме реального времени", – отметили в Минэкономики.

Благодаря этому предприниматели смогут быстрее находить работников, а соискатели – актуальные для себя вакансии. Единая база также позволит отслеживать ситуацию на рынке труда и проводить более репрезентативные исследования.

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По информации аналитиков доля предложений работы в Киеве составляет 35,8% актуальных по всей стране вакансий. Ищут работников также во Львове (17,1%), Днепропетровской (8,5%), Одесской (3,4%), Ивано-Франковской и Черкасской (по 2,9%) областях.

Достаточно высока конкуренция в мае на рынке труда в Харьковской области. Там на одно место претендует в среднем 19 человек. В Киеве на одну вакансию – 9,5 претендента.

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