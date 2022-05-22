В Украине продолжают снижаться зарплаты из-за войны: каким профессиям платят меньше всего

Рассказываем, кто в Украине может рассчитывать на робот и сколько можно зарабатывать в условиях войны

Можно ли найти работу во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

из-за войны России против Украины на рынке труда начался самый большой за последние 10 лет кризис . Многие украинцы остались без работы, впрочем, много и тех кому посчастливилось сохранить рабочее место, в обмен на снижение зарплат.

Сегодня рассказывают, как изменились зарплаты украинцев из-за войны, кому платят больше, а кому — меньше.

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Как война в Украине влияла на заработки

Большинство работающих предприятий и организаций не могут платить сотрудникам заработные платы на довоенном уровне.

Как отмечается на портале grc.ua, наименее оплачиваемую работу предлагают на следующие вакансии:

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безопасность – 9 200 грн;

туризм, отели, рестораны 9 500;

начало карьеры, студенты – 10 300;

добыча сырья – в среднем 11 000;

инсталляция и сервис – 12 600;

банки, инвестиции, лизинг – 13 100.

При этом отмечается, что новым работникам, которых нанимают компании, предлагают зарплаты тоже ниже, чем это было до войны. Впрочем, оказывается, некоторым специалистам вообще сложно найти работу. Особенно это касается:

юристов;

страховщиков;

работников сферы обслуживания, красоты и спорта;

охранников;

педагогов;

ученых;

домашнего персонала.

Также минимум актуальных вакасий предлагается специалистам, работавшим в сфере. и автомобильного бизнеса, закупок. В подавляющем большинстве вакансий в этих профессиональных областях заработная плата не озвучена.

Уровень зарплат продолжает снижаться

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Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях прослеживается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае составило от 9% до 58%. Больше всего зарплаты снизились в сферах:

добыча сырья – на 58%

инсталляция и сервис – 56%

безопасность – 49%.

Ощутимое снижение зарплат в открытых вакансиях в мае, по сравнению с апрелем, произошло также для специалистов:

без опыта работы и студентов – на 56%;

рабочего персонала – 46%;

специалистов сферы консультирования – 46%;

строительства и недвижимости – 44%;

работников сферы туризм, гостиницы, рестораны – 32%;

транспортной сферы и логистики – 27%;

административный персонал – 21%;

сферу продаж — 20%;

банковских работников – 17%;

специалистов сферы искусства, развлечения, масс-медиа – 9%.

А вот в сфере автомобильного бизнеса , несмотря на то что падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%, в мае средняя зарплата в открытых вакансиях несколько повысилась с 11 000 грн (в апреле) до 14 500 грн (в мае).

В сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13300 грн (в апреле) до

16 600 грн (в мае).

Медики и фармацевты входят в число наиболее востребованных специалистов, однако уровень зарплат для них не слишком высок. Правда, в мае средняя заработная плата в открытых вакансиях для них повысилась с 14 900 грн (в апреле). 18 200 грн (в мае).

Положительная динамика средней зарплаты наблюдается в сфере бухгалтерии, управленческом учете, финансы предприятия — этим специалистам в мае предлагают 19 800 грн , в отличие от апреля, когда предлагали в среднем 17 500 грн .

Повысились средние зарплаты в открытых вакансиях для HR-ов (с 15 000 грн в апреле до 29 700 грн в мае), в сфере маркетинга, рекламы и PR (с 26 600 грн в апреле до 30 800 грн в мае).

Ощутимо увеличились предлагаемые платы для директоров и руководителей (с 63 200 грн в апреле до 86 100 грн в мае).

В сфере информационных технологий средняя зарплата в открытых вакансиях в мае несколько ниже, по сравнению с апрелем. Однако, ввиду высокого уровня зарплаты в этой отрасли, это снижение почти не ощутимо. В апреле ИТ-специалистам предлагали в среднем 108 100 грн, а в мае средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 103 500 грн .

Где в Украине платят больше всего

Что касается анализа зарплат по регионам, то самые высокие зарплаты предлагают в в Киеве. Столица вернула уверенное лидерство по размеру заработных плат, которое было утрачено с начала войны. В киевских компаниях в среднем предлагают 29200 грн ежемесячной зарплаты.

Также высокие средние зарплаты в мае предлагают в следующих областях:

Полтавской области – 22 300 грн;

Львовской – 21 600;

Одесской – 21 000;

Ивано-Франковский – 19 400;

Харьковской – 19 000.

Меньше же всего украинцам готовы платить в таких регионах:

в Черниговской области – 12 400 грн;

Тернопольской – 13 100 грн;

Волынской – 13 600 грн;

Киевской – 13 800;

Закарпатской – 14 100;

Черновицкой – 14 200.

Почему выгодно работать официально

Ранее мы объясняли, что неофициальное трудоустройство означает отсутствие финансовой защиты.

Например, с началом военного положения люди, потерявшие часть дохода из-за войны, могли получить 6500 грн помощи от государства. Однако ее не получили работники, работавшие неофициально.

Если трудоустроиться официально, можно получить следующие преимущества:

заработная плата у официально оформленного работника не может быть меньше минимальной, есть право на отпуск, оплату больничного, досрочный выход на пенсию и т.п.; человек может привлечь к ответственности работодателя, если его уволили без причины или в отношении него было нарушение трудового законодательства;

есть возможность страхования, если часть заработной платы или работа были утрачены из-за боевых действий.

Раньше мы рассказывали, как в Украине снизилась средняя зарплата, и какая разница между простоем и приостановкой трудового договора во время войны.