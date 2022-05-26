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Автогаз совершил очередной ценовой скачок: сколько стоит топливо на ОККО, WOG, Авиас и БРСМ-Нефть

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 19:10
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Рассказываем об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине 26 мая
Кратко об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз
Кратко об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация на рынке горючего в Украине продолжает стремительно меняться и приносит все больше неприятных сюрпризов водителям.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, за сколько сбывают бензин, дизель и автогаз в сетях заправок по Украине 26 мая.

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ОККО

В сети АЗС ОККО цены на дизель и бензин удерживают позиции вот уже неделю, однако стоимость автогаза резко прыгает вверх чуть ли не каждый день. Литр А-95 продают по 51 грн, А-95+ – за 52 грн, бензина А-92 – за 50 грн. Дизельное топливо оценивают на уровне 57 грн/л.

В то же время автогаз за сутки подорожал почти на гривню. Теперь за литр этого горючего просят 39,99 грн вместо 39,00 грн.

WOG

На заправках WOG, по имеющейся информации, сейчас меньший ассортимент топлива. Литр А-95 продают по 51 грн, А-92 и А-95+ пока нет вообще. Стоимость дизеля сохраняется на уровне 57 грн/л. Автогаз удерживает позицию 39,97 грн/л вот уже несколько дней.

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Авиас

После резкого удорожания 24 мая бензин и дизель в сети Авиас реализуют по цене без изменений. А вот стоимость автогаза продолжает двигаться вверх. Литр А-95 на АЗС можно купить за 50 грн, А-92 – за 49 грн.

За литр дизеля придется отдать 55 грн. Цена на автогаз составляет 39,93 грн/л, что на 1,57 грн больше, чем несколько дней назад, когда стоимость была на уровне 38,36 грн.

БРСМ-Нефть

Ассортимент на заправках этой сети тоже неполный, но цены растут. Удерживает позицию только дизель, литр которого можно приобрести за 54,99 грн. Бензин А-92 реализуют за 49,99 грн/л, что на 2 грн больше, чем накануне.

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Стоимость автогаза выросла до 41,36 грн за литр, тогда как еще 24 мая этот вид горючего можно было приобрести за 40,24 грн/л, то есть удорожание составляет 1,12 грн.

Укргаздобыча

Эта сеть сбывает бензин и дизель по установившимся за последние несколько дней ценам, а вот автогаз, прогнозируемо, подорожал. Так, литр А-95 стоит 50 грн, а бензин А-92 продают по 49 грн/л.

Стоимость дизеля установили на уровне 55 грн/л. Автогаз подорожал на 1,55 грн за несколько дней: если 24 мая литр горючего можно было купить за 38,4 грн, то сейчас его продают за 39,95 грн.

Средняя рыночная стоимость

В целом на украинском рынке горючего стремительно растет стоимость бензина А-92 и автогаза – в среднем на 21 коп. и 1,15 грн соответственно. В то же время, средняя цена на бензин А-95 упала на 1 коп., а на дизель – на 3 коп.

Средняя стоимость А-95 в Украине составляет 50,76 грн/л, а премиального А-95+ – 51,99 грн/л. Бензин А-92 можно в среднем приобрести за 49,48 грн/л, а дизель – за 56,35 грн/л. Средняя цена на автогаз составляет 40,15 грн/л.

Цены на АЗС 26 мая
Цены на АЗС 26 мая / Фото: auto.ria.com

Новые лимиты на UPG

После обострения из-за второго шока от дефицита горючего, украинские сети АЗС ослабляют ограничения на объемы продаж в одни руки. Недавно об обновлениях на заправках сообщили в сети UPG.

Заправить одно авто там можно раз в сутки. Принимают наличные, банковские и топливные карты. Для клиентов, которые так рассчитываются, ограничение составляет 40 л фирменного бензина или дизеля для легковых автомобилей и 100 л – для крупногабаритного транспорта.

Если рассчитываться онлайн Скринькой, талонами или топливными картами, то можно приобрести 40 л А-95 или euroДП владельцам легковых авто и 100 л – для водителей крупногабаритного транспорта. На автогаз ограничений нет. Однако совсем не продают горючее в канистры.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что населению РФ продают импортные автомобили по ценам выше, чем где бы то ни было в мире. В то же время в Кабмине заявили, что не позволят заправочным станциям мародерить после вынужденной отмены госрегулирования цен на горючее.

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