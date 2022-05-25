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Цены на авто побили мировые рекорды: машины в РФ продают втридорога

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 20:26
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Российские аналитики подсчитали, что цены на импортные авто в РФ выше, чем за границей
Россияне наживаются на своих даже когда продают импортные автомобили
Россияне наживаются на своих даже когда продают импортные автомобили / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Авторынок в России переживает рекордный рост цен из-за санкций Запада. Даже так называемое укрепление рубля не помогло замедлить темпы удорожания.

Специализированные российские ресурсы проанализировали цены на автомобили и пришли к выводу, что импортные машины в РФ – одни из самых дорогих в мире.

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Hyundai Solaris

Одной из самых популярных моделей на рынке авто является корейский автомобиль Hyundai Solaris. В Китае за одну такую машину просят 11,1 тыс. долларов (327 тыс. грн), в США – 16,6 тыс. долларов (490 тыс. грн), а в РФ – 24,7 тыс. долларов (729 тыс. грн).

Renault Duster

Как известно, из-за войны в Украине компания Renault остановила производство авто в Москве. Местные власти быстро захватили мощности и решили выпускать с конвейера "Москвич". А вот популярный кроссовер Renault Duster могут производить в российском Тольятти, хоть и под брендом Lada.

В то же время цены на качественный оригинальный автомобиль в РФ зашкаливают. Если в Румынии его можно купить за 15,3 тыс. евро (481 тыс. грн), а в Бразилии – за 20,7 тыс. евро (651 тыс. грн), то россиянам его сбывают за 27,4 тыс. евро (862 тыс. грн).

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Nissan Qashqai

Среди лидеров авторынка в России оказался и кроссовер Nissan Qashqai. Есть версии японца с двигателями на 1,2 л и на 2 л. В США и Германии цена на такой автомобиль плюс-минус одинакова 23-24,8 тыс. евро (723-780 тыс. грн), а вот население РФ может купить его не менее чем за 39,6 тыс. евро (1,24 млн грн).

Mazda CX-5

Эту марку машин пока тоже не выпускают с конвейера в России, но дилеры еще продают запасы. Кроссовер продают в США за 26,2 тыс. долларов (773 тыс. грн), в Германии – за 29,5 тыс. евро (928 тыс. грн), а в РФ цена на машину составляет 44,9 тыс. евро (1,41 млн грн).

Volkswagen Tiguan

Популярностью среди россиян пользуется и Volkswagen Tiguan, но из-за вторжения РФ в Украину немецкая компания приостановила сотрудничество с агрессором. Дилеры еще сбывают кроссоверы, но по заоблачным ценам. Если в США Volkswagen Tiguan реализуют за 26,4 тыс. долларов (779 тыс. грн), а в Германии – за 30,6 тыс. евро (962 тыс. грн), то населению России его сбывают за 57,3 тыс. евро (1,8 млн грн).

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Toyota RAV4

Бестселлером среди "японцев" является автомобиль Toyota RAV4, который выпускали на заводе в Санкт-Петербурге, но сейчас предприятие испытывает "трудности из-за логистических проблем". На рынке все еще продают кроссоверы с двигателями на 2 и 2,5 литра, но дороже, чем за границей. К примеру, в США Toyota RAV4 можно купить за 26,9 тыс. долларов (794 тыс. грн), в Бельгии или Германии – в пределах 36-37,7 тыс. евро (1,13-1,16 млн грн), а в России его продают по 45,3 тыс. евро (1,42 млн грн).

Водительские права в Украине будут выдавать по-новому

24 мая вступило в силу новое постановление, касающееся механизмов подготовки и переподготовки водителей в Украине. С 24 июля водительские права украинцам будут выдавать по другой процедуре.

Как рассказали в Главном сервисном центре МВД Украины, кандидатам в водители предстоит пройти пять шагов:

  • прослушать теоретический курс в автошколе и получить свидетельство срока действия 1 год;
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
  • пройти практическую подготовку в автошколе;
  • сдать экзамен в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 2 года;
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

Кроме этого, с июля украинские водители смогут получать платные номера для всех типов транспортных средств.

Ранее "Сегодня" писали, что на фоне дефицита горючего и безумных очередей на заправках украинцам предлагают воспользоваться новой услугой и заказать бензин домой. Узнайте, на какие выплаты в мае-июне все еще могут рассчитывать переселенцы.

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