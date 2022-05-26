Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Автогаз зробив черговий ціновий стрибок: скільки коштує пальне на ОККО, WOG, Авіас і БРСМ-Нафта

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 19:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС в Україні 26 травня
Коротко про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз
Коротко про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація на ринку пального в Україні продовжує стрімко змінюватися й приносить все більше неприємних сюрпризів водіям.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки збувають бензин, дизель і автогаз у мережах заправок по Україні 26 травня.

Реклама

ОККО

У мережі АЗС ОККО ціни на дизель та бензин втримують позиції ось уже тиждень, однак вартість автогазу різко стрибає вгору ледь не щодня. Літр А-95 продають за 51 грн, А-95+ – за 52 грн, бензину А-92 – за 50 грн. Дизельне пальне оцінюють на рівні 57 грн/л.

Водночас автогаз за добу подорожчав майже на гривню. Тепер за літр цього пального просять 39,99 грн замість 39,00 грн.

WOG

На заправках WOG, за наявною інформацією є менший асортимент пального. Літр А-95 продають по 51 грн, А-92 і А-95+ наразі немає. Вартість дизелю зберігається на рівні 57 грн/л. Автогаз втримує позицію 39,97 грн/л ось уже кілька днів.

Реклама

Авіас

Після різкого здорожчання 24 травня, бензин і дизель в мережі Авіас реалізують за ціною без змін. А ось вартість автогазу продовжує рухатись вгору. Літр А-95 на АЗС можна купити за 50 грн, А-92 – за 49 грн.

За літр дизелю доведеться віддати 55 грн. Ціна на автогаз становить 39,93 грн/л, що на 1,57 грн більше, ніж кілька днів тому, коли вартість була на рівні 38,36.

БРСМ-Нафта

Асортимент на заправках цієї мережі теж неповний, але ціни зростають. Втримує позицію лише дизель, літр якого можна купити за 54,99 грн. Бензин А-92 реалізують за 49,99 грн/л, що на 2 грн більше, ніж напередодні.

Реклама

Вартість автогазу зросла до 41,36 грн за літр, тоді як ще 24 травня цей вид пального можна було придбати за 40,24 грн/л, тобто здорожчання становить 1,12 грн.

Укргазвидобування

Ця мережа збуває бензин та дизель за усталеними за останні кілька днів цінами, а ось автогаз, прогнозовано, подорожчав. Так, літр А-95 коштує 50 грн, а бензин А-92 продають за 49 грн/л.

Вартість дизелю встановили на рівні 55 грн/л. Автогаз подорожчав на 1,55 грн за кілька днів: якщо 24 травня літр пального можна було купити за 38,4 грн, то зараз його продають за 39,95 грн.

Середня ринкова вартість

Загалом на українському ринку пального стрімко зростає вартість бензину А-92 та автогазу – у середньому, на 21 коп. та 1,15 грн відповідно. Водночас середня ціна на бензин А-95 впала на 1 коп., а на дизель – на 3 коп.

Середня вартість А-95 в Україні становить 50,76 грн/л, а преміального А-95+ – 51,99 грн/л. Бензин А-92 можна, в середньому, придбати за 49,48 грн/л, а дизель – за 56,35 грн/л. Середня ціна на автогаз становить 40,15 грн/л.

Ціни на АЗС 26 травня
Ціни на АЗС 26 травня / Фото: auto.ria.com

Нові ліміти на UPG

Після загострення внаслідок другого шоку від дефіциту пального, українські мережі АЗС послаблюють обмеження на обсяги продажу в одні руки. Нещодавно про оновлення на заправках повідомили в мережі UPG.

Заправити одне авто там можна один раз на добу. Приймають готівку, банківські та паливні картки. Для клієнтів, які так розраховуються, обмеження становить 40 л фірмового бензину або дизелю для легкових авто і 100 л – для великогабаритного транспорту.

Якщо розраховуватися онлайн Скринькою, талонами чи паливними картками, то можна придбати 40 л А-95 або euroДП власникам легкових авто і 100 л – для водіїв великогабаритного транспорту. На автогаз обмежень немає. Однак зовсім не продають пальне у каністри.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що населенню РФ продають імпортні автомобілі за цінами, вищими ніж будь-де в світі. Водночас у Кабміні заявили, що не дозволять заправним станціям мародерити після вимушеного скасування держрегулювання цін на пальне.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,18 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29425.87

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1860.94

Litecoin (LTC)

64.43

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти