Автогаз зробив черговий ціновий стрибок: скільки коштує пальне на ОККО, WOG, Авіас і БРСМ-Нафта

Розповідаємо про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС в Україні 26 травня

Коротко про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація на ринку пального в Україні продовжує стрімко змінюватися й приносить все більше неприємних сюрпризів водіям.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки збувають бензин, дизель і автогаз у мережах заправок по Україні 26 травня.

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ОККО

У мережі АЗС ОККО ціни на дизель та бензин втримують позиції ось уже тиждень, однак вартість автогазу різко стрибає вгору ледь не щодня. Літр А-95 продають за 51 грн, А-95+ – за 52 грн, бензину А-92 – за 50 грн. Дизельне пальне оцінюють на рівні 57 грн/л.

Водночас автогаз за добу подорожчав майже на гривню. Тепер за літр цього пального просять 39,99 грн замість 39,00 грн.

WOG

На заправках WOG, за наявною інформацією є менший асортимент пального. Літр А-95 продають по 51 грн, А-92 і А-95+ наразі немає. Вартість дизелю зберігається на рівні 57 грн/л. Автогаз втримує позицію 39,97 грн/л ось уже кілька днів.

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Авіас

Після різкого здорожчання 24 травня, бензин і дизель в мережі Авіас реалізують за ціною без змін. А ось вартість автогазу продовжує рухатись вгору. Літр А-95 на АЗС можна купити за 50 грн, А-92 – за 49 грн.

За літр дизелю доведеться віддати 55 грн. Ціна на автогаз становить 39,93 грн/л, що на 1,57 грн більше, ніж кілька днів тому, коли вартість була на рівні 38,36.

БРСМ-Нафта

Асортимент на заправках цієї мережі теж неповний, але ціни зростають. Втримує позицію лише дизель, літр якого можна купити за 54,99 грн. Бензин А-92 реалізують за 49,99 грн/л, що на 2 грн більше, ніж напередодні.

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Вартість автогазу зросла до 41,36 грн за літр, тоді як ще 24 травня цей вид пального можна було придбати за 40,24 грн/л, тобто здорожчання становить 1,12 грн.

Укргазвидобування

Ця мережа збуває бензин та дизель за усталеними за останні кілька днів цінами, а ось автогаз, прогнозовано, подорожчав. Так, літр А-95 коштує 50 грн, а бензин А-92 продають за 49 грн/л.

Вартість дизелю встановили на рівні 55 грн/л. Автогаз подорожчав на 1,55 грн за кілька днів: якщо 24 травня літр пального можна було купити за 38,4 грн, то зараз його продають за 39,95 грн.

Середня ринкова вартість

Загалом на українському ринку пального стрімко зростає вартість бензину А-92 та автогазу – у середньому, на 21 коп. та 1,15 грн відповідно. Водночас середня ціна на бензин А-95 впала на 1 коп., а на дизель – на 3 коп.

Середня вартість А-95 в Україні становить 50,76 грн/л, а преміального А-95+ – 51,99 грн/л. Бензин А-92 можна, в середньому, придбати за 49,48 грн/л, а дизель – за 56,35 грн/л. Середня ціна на автогаз становить 40,15 грн/л.

Ціни на АЗС 26 травня / Фото: auto.ria.com

Нові ліміти на UPG

Після загострення внаслідок другого шоку від дефіциту пального, українські мережі АЗС послаблюють обмеження на обсяги продажу в одні руки. Нещодавно про оновлення на заправках повідомили в мережі UPG.

Заправити одне авто там можна один раз на добу. Приймають готівку, банківські та паливні картки. Для клієнтів, які так розраховуються, обмеження становить 40 л фірмового бензину або дизелю для легкових авто і 100 л – для великогабаритного транспорту.

Якщо розраховуватися онлайн Скринькою, талонами чи паливними картками, то можна придбати 40 л А-95 або euroДП власникам легкових авто і 100 л – для водіїв великогабаритного транспорту. На автогаз обмежень немає. Однак зовсім не продають пальне у каністри.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що населенню РФ продають імпортні автомобілі за цінами, вищими ніж будь-де в світі. Водночас у Кабміні заявили, що не дозволять заправним станціям мародерити після вимушеного скасування держрегулювання цін на пальне.