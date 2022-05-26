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UPG оновила ліміти на пальне: скільки бензину можна залити в одне авто

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 14:57
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Розповідаємо, які нові правила встановила мережа АЗС UPG посеред бензинової кризи
Скільки бензину продають в одне авто на UPG
Скільки бензину продають в одне авто на UPG / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Після того, як в Україні виник дефіцит пального, мережі АЗС встановили обмеження на його продаж. Тепер ліміти поступово ослаблюють.

Про нові правила на своїх заправках повідомила пресслужба мережі UPG.

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Скільки бензину тепер можна купити

Заправити одне авто на цій АЗС можна один раз на добу.

За готівку, банківську картку, Скриньку, паливну картку (грошовий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

  • 40 літрів upg95;
  • та 40 літрів upgДП у легковий транспорт, і 100 літрів у великогабаритний.

Онлайн Скринькою, талонами, паливною карткою (літровий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

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  • 40 літрів А-95;
  • та 40 літрів euroДП у легковий транспорт, і 100 літрів у великогабаритний.

На автогаз обмежень немає. Однак зовсім не продають пальне у каністри.

"Перед поїздкою на АЗК радимо уточнити наявність пального в мобільному застосунку UPG (розділ "Пошук АЗК")", – зазначили в компанії.

Які обмеження на інших АЗС

Раніше "Сьогодні" писали, що на заправках ОККО клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel від 15 літрів у одне авто.

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Однак для власників такої картки ліміти різні, вони можуть бути від 15, 20 та 30 літрів, що точно можна дізнатися у спеціальному застосунку.

Крім того, клієнти без картки Fishka заправитись не можуть. Також важливо, що ліміт встановлений лише на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше ніж через 3 години.

Читайте також про те, які обмеження діють на інших заправках.

Крім того, ми розповідали, на скільки подорожчав автогаз, і про яку шахрайську схему мережа WOG попередила своїх клієнтів.

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