Бензину вистачить не кожному: як продають пальне на ОККО, WOG та "БРСМ"

Розповідаємо, скільки бензину водії можуть купити в українських мережах АЗС

Які ліміти на продаж бензину на АЗС / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час дефіциту бензину в Україні АЗС були змушені встановити ліміти на продаж пального.

"Сьогодні" перевірили і повідомляють, на якій заправці і скільки пального водії можуть купити за раз.

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Умови в мережі ОККО

На цих заправках клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel від 15 літрів у одне авто.

Однак для власників такої картки ліміти різні, вони можуть бути від 15, 20 та 30 літрів, що точно можна дізнатися у спеціальному застосунку.

Крім того, клієнти без картки Fishka заправитись не можуть.

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"Для наших гостей, які Fishka не мають, велике прохання зареєструватися та оформити її. Відпуск пального без картки Fishka припинено. Швидко оформити картку перед візитом до нас просто: встановлюйте мобільний застосунок", – повідомили у пресслужбі.

Також важливо, що ліміт встановлений лише на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше ніж через 3 години.

"Що стосується бензину А-95 та ДП – ту все без змін. Як і раніше, заправляємо даними видами пального критичну інфраструктуру, ЗСУ, по паливних картках і талонах. На автогаз – обмежень нема", – додали в компанії.

Обмеження на WOG

Як повідомили у пресслужбі компанії, купувати можна 20 літрів бензину в одне авто на добу. Проте також є нюанс.

"З 00:00 9.05 збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", – йдеться у повідомленні.

Мережі "Авіас", "БРСМ-Нафта" та UPG

Як ми писали раніше, у мережі "Авіас" за наявності пального заправляють по 20 літрів за один раз, але забороняють набирати бензин у каністри. Залити пальне можна виключно в бак.

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На "БРСМ-Нафта" повідомили про такі обмеження:

95 Euro Plus, 92 Euro, 95 Premium – можна купити 20 літрів;

ДП Euro plus – 50 л;

Газ – 30 л.

На UPG за готівку, банківську картку, паливну картку один раз на добу в одне авто можна залити:

upg95 і upg100 зі скануванням додатка/бонусної картки UPGgood – 20 л, без сканування – 10 л;

upgДП зі скануванням додатка/бонусної картки UPGgood у легковий транспорт – 20 л, без сканування – 10 л, у великогабаритний транспорт – 100 л.

Онлайн "Скринькою", талонами, паливною карткою (літровий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

А-95 – 20 л

euroДП – 20 л у легковий транспорт та великогабаритний – 100 л.

А ось на автогаз у цій АЗС обмеження немає.

Бізнес на дефіциті

Через шалені черги за пальним з’явилася й тематична пропозиція на ринку. Користувачі OLX пропонують відстояти в чергах на АЗС за певну суму. За годину "послуг" просять 200 грн, оптом дешевше – якщо стояти понад годину, то середня ціна знижується до 130 грн.

Також на OLX з'являються оголошення про продаж пального за захмарними цінами. В одному з оголошень ідеться, що у Києві можна придбати бензин А-95 без черг, ціна якого становить 100 грн за літр. Які ціни в інших пропозиціях, читайте тут.

Водночас учасники ринку по-різному оцінюють перспективи подолання дефіциту пального в Україні. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн переконаний, що бензин на заправках у вільному продажу з'явиться до кінця травня.

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит пального протримається як мінімум більшу частину літа. За його словами, Україна не має спеціальних вагонів для перевезення пального, а щоб отримати такі цистерни від Європи – потрібно пройти процедуру, яка займе 2-3 місяці.

"Сьогодні" розповідали і про те, як дурять українців під час паливної кризи, та які нині розцінки на заправках Shell, OKKO, WOG і UPG.